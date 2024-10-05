Спасти Украину — заселить африканцев? Будет ли действенной демографическая стратегия Кабмина

Каждый год в Украине сокращается количество населения и после начала войны ситуация ухудшилась в разы. По последним прогнозам украинцев может остаться чуть больше 25 млн. Кабинет министров одобрил демографическую стратегию, направленную на улучшение жизни. Эксперты рассказали Фокусу, насколько она будет действенной.

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По прогнозам Института демографии и проблем качества жизни НАН, население Украины может уменьшиться до 25,2 миллиона человек. В результате Кабмин одобрил Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года.

Так в стратегии говорится о необходимости формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей и обеспечением экономической самодостаточности семей. А именно безопасность, развитие страны, доступность жилья, качественного здравоохранения, рабочих мест.

Фокус рассказывает, эффективна ли стратегия Кабмина и почему важна не только она, но и миграция и сроки окончания войны.

Сработает ли демографическая стратегия Кабмина

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун рассказал Фокусу, что успех стратегии Кабмина зависит от финансирования.

"Если мероприятия будут нормально разработаны, нормальное будет финансироваться, то она (стратегия, — ред.) должна сработать. Но что такое сработать? В современных условиях это очень сложно говорить. Для этого она и разрабатывалась, чтобы улучшить демографическую ситуацию", — сказал Гладун.

Он рассказал, что демографическая ситуация улучшится тогда, когда ВСУ выиграют войну. В частности, сразу часть людей вернется из-за границы, возможно, некоторые семьи захотят родить ребенка, уменьшится смертность.

Социолог Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Слюсар сообщила в разговоре с Фокусом, что демографическая стратегия Кабмина сработает, однако главным условием является завершение войны и изменение ситуации с безопасностью. Однако важно, чтобы государство и сейчас заботилось о семьях с детьми. Речь идет о создании бомбоубежищ, помощи переселенцам с детьми, налаживании образовательного процесса, решении вопросов с детсадами.

"Это все важно. Но по-настоящему будет комфортная среда, если по крайней мере горячая стадия войны завершится", — сказала Слюсар.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что он оптимист и считает, что власть приложит достаточно усилий, чтобы демографическая стратегия была реализована.

"Но даже если посмотреть по общим цифрам, в 2050 году нас будет около 28 миллионов человек. И это в границах 1991 года, включая Крым. Это все равно очень серьезное сокращение и на самом деле нужно работать над решением, как я говорю, трех главных вопросов", — отметил Воскобойник.

По его словам, речь идет о том:

каким образом будут возвращать украинцев, которые сейчас находятся за границей;

как сократят объемы трудовой миграции, новая волна которой начнется после окончания войны и открытия границ;

как будут привлекать талантливых иностранцев работать и проживать в Украине.

Главная проблема Украины — миграция

По словам социолога Владимира Паниотто главное влияние на количество людей в Украине имеют не демографические стратегии, а миграция.

"У нас было 8 миллионов, которые были в Европе, сейчас 6 миллионов, где-то от одного до двух миллионов в России. И количество тех, кто вернется, является таким главным фактором, который будет определять количество людей, проживающих в Украине. А второй фактор — это сколько людей уедет после окончания войны, выедут мужчины, которые сейчас не имеют важности", — сказал он Фокусу.

Паниотто рассказал, что по опросам, из 6 миллионов украинцев за рубежом две трети хотят получить гражданство тех стран, где сейчас находятся.

"Тогда получается, что 4 миллиона останутся (за границей, — ред.) и, возможно, к ним поедут еще 2 миллиона мужчин", — считает он.

Социолог уточнил, что наибольшее значение имеет окончание войны, когда это произойдет. В частности, от этого зависит адаптация мигрантов. Он считает, что Украина должна что-то делать, чтобы больше людей вернулось, а меньше выехало после окончания войны. А именно привлекать их к определенной работе. В частности, 60% тех, кто выехал из Украины, имеют высшее образование.

"Это квалифицированный труд, многие из них могут дистанционно работать. Дети могут продолжать здесь учиться. Страна многое может сделать и должна делать для того, чтобы минимизировать потери", — пояснил он.

Украину заселят африканцы и мигранты из менее развитых стран

Паниотто рассказал о возможной миграции в Украину людей из стран, которые менее развиты, а именно из Африки, Афганистана. Однако на их адаптацию уйдет больше ресурсов, и несмотря на это, они не быстро станут украинцам. Кроме этого, в Украине не лучшее отношение к африканцам, отметил он.

"У нас нет такой культуры, как скажем, в других странах, где они (мигранты из Африки, — ред.) уже привыкли", — сказал он и добавил, что Украине выгоднее пытаться вернуть свое население, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов из других стран с другой культурой.

Каждый год "исчезал" Житомир

Василий Воскобойник сообщил, что даже до начала военных действий население Украины ежегодно сокращалось примерно на 350 тысяч.

"Условно говоря, каждый год у нас исчезал такой город как Житомир. Соответственно, в целях демографической стратегии стоит, чтобы повысить рождаемость. Сейчас у нас коэффициент 0,9, по демографической стратегии хотят его повысить до 1,5. То есть это 15 детей, которые должны родиться у 10 женщин", — пояснил Воскобойник.

По его словам, для того, чтобы обеспечить состояние нации и увеличить количество хотя бы на один уровень нужно, чтобы рождаемость была на уровне 2,2. Так, десять женщин должны рождаться 22 ребенка.

"Если у нас получается, что по целям демографической стратегии выйти на коэффициент рождаемости хотя бы 1,5, это означает, что и в дальнейшем количество населения Украины будет сокращаться. То есть количество умерших будет превышать количество новорожденных. Соответственно, к чему это приведет? Это приведет к нехватке рабочих рук, которая сейчас уже ощущается. Это приведет к нехватке даже потребителей товаров и услуг в нашей стране", — сказал он.

Создание благоприятных условий для рождаемости: что для этого нужно

Александр Гладун отметил, что к благоприятным условиям для рождаемости относится гибкий рабочий день для женщин на предприятиях, важно, чтобы он был неполным. Также речь идет о гибком рабочем дне детских, дошкольных учреждений, финансовой поддержке семьи.

"Мы, например, считаем, что надо выплачивать определенные суммы до достижения ребенка 18 лет. Я не знаю, пойдет на это правительство или нет", — заявил он.

По его словам, важны программы по доступности жилья. В частности, женщины говорят, что одним из главных факторов, почему они не могут иметь определенное количество детей, является жилье. Поэтому требуется повышение экономической поддержки семьи, чтобы развивалась социальная инфраструктура, создавалась среда, где можно отдохнуть и, чтобы недалеко было ехать в медучреждения.

"Такой комплекс мер может положительно повлиять (на демографическую ситуацию, — ред.). Но дело в том, что я это говорю абстрактно, этим должны заниматься на уровне территориальных общин, и в конкретном населенном пункте могут быть разные конкретные меры", — пояснил демограф.

Людмила Слюсар отметила, что к благоприятным условиям для рождаемости фактически относится весь комплекс проблем украинской семьи. Речь идет об экономике и безопасности. Нужно, чтобы доходы были на том уровне, чтобы люди со средней зарплатой могли содержать определенное количество детей, чтобы деньги не стали препятствием для появления второго малыша. Также важен жилищный вопрос и социальное пространство.

"Это то, чтобы семьям с детьми было и комфортно гулять на улице, и отдыхать, и сходить в кафе, чтобы была соответствующая инфраструктура. Также, чтобы были созданы условия для совмещения родительских обязанностей и профессиональной деятельности. Современная женщина реализуется не только в материнстве, есть самореализация в профессиональной деятельности", — отметила она.

По словам Слюсар, нужны детские сады, муниципальные няни, различные центры занятости и развития детей, комфортные условия в школе, чтобы ученик при необходимости мог остаться на группу продленного дня, а родителям не пришлось после работы сидеть часами и делать домашнее задание с ребенком.

"Это огромный комплекс этих вопросов, когда они решаются постепенно, эта среда становится более комфортной для семей с детьми, и соответственно это создает условия для реализации тех репродуктивных желаний, которые имеет эта семья", — добавила Слюсар.

Владимир Паниотто сообщил, что на рождаемость трудно повлиять. В частности, ранее были попытки, которые привели к стимулированию рождаемости, однако в краткосрочной перспективе. Люди, которые откладывали рождение ребенка на год-два, получали деньги, что и ускоряло процесс. Однако потом был провал, в результате произошло не ускорение, а перераспределение, добавил социолог.

Напомним, 14 сентября нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что в Украине демографическая катастрофа. По его словам, сотни тысяч украинцев за рубежом хотят отказаться от гражданства.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине может повлиять на демографическую ситуацию. Она считает, что сейчас нет смысла делать демографические прогнозы, ведь сроки конца войны предсказать сложно.