Депортація дітей з України до РФ: США припинили розслідування викрадень, — ЗМІ

Фінансування проекту лабораторії Єльського університету, що відстежує викрадення окупантами українських дітей, припинено. Київ наполягає, що будь-яка угода про перемир'я передбачає повернення всіх дітей і притягнення до відповідальності за їхнє викрадення.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування проекту, що відстежує викрадення Росією українських дітей. Про це повідомила американська газета The Washington Post із посиланням на чиновників, обізнаних із розпорядженням.

Програма лабораторії Єльського університету документувала можливі воєнні злочини Росії, включно з масовою депортацією українських дітей. Фахівці зберігали докази викрадення дітей з України в базі даних Caesar.

Після припинення фінансування працівники проєкту втратили доступ до супутникових знімків і біометричних даних близько 35 тисяч українських дітей. Дослідники, які витратили роки на збір та узагальнення даних, кажуть, що ставки високі.

"Адміністрація Трампа через некомпетентність або навмисно поставила під сумнів дійсність трирічних свідчень військових злочинів РФ. На це витратили 26 мільйонів доларів платників податків", — сказав один з учасників проєкту.

Депортація дітей з України: чим небезпечний крок Трампа?

Найбільшу тривогу у законодавців викликає можливе видалення бази даних лабораторії. Цей крок адміністрації Трампа перешкоджає передачі доказів прокурорам, які ведуть численні кримінальні справи проти РФ.

Це ж стосується обвинувачення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо президента Росії Володимира Путіна за вивезення дітей з окупованих територій України. МКС 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна, але Росія і США не визнають юрисдикцію суду.

"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища назавжди видалили. Це матиме руйнівні наслідки", — ідеться в листі групи законодавців-демократів до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів США Скотта Бессента.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 17 березня повідомив, що будь-яка угода про припинення боїв має передбачати повернення українських дітей і притягнення до відповідальності за їхнє викрадення. Рубіо нещодавно говорив, що повернення дітей стане важливим питанням мирного врегулювання.

Нагадаємо, агентство Reuters писало про плани Трампа позбавити близько 240 тисяч українців тимчасового правового статусу. Це входить в антиміграційну програму нової адміністрації.

Фокус раніше писав, як у країнах Європейського Союзу вилучали дітей у батьків-біженців та офіційних опікунів з України. Одна з причин таких ситуацій — неналежне виконання батьківських обов'язків за законами ЄС.