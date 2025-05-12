"Іржава вода тричі на тиждень": як живуть у Донецьку після 11 років окупації

Жителі тимчасово окупованого Донецька скаржаться на труднощі з водопостачанням, пориви каналізації, стихійні звалища, занедбані дитячі майданчики та інші проблеми, які за 11 років перебування міста під контролем Росії не змогла розв'язати місцева незаконна "влада".

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Про ситуацію в Донецьку жителька міста на умовах анонімності розповіла жителька міста виданню OBOZ.UA.

Окупований Донецьк без води

Найбільше містяни страждають від труднощів із водопостачанням: воду подають за графіком, який постійно змінюється, і здебільшого вона непридатна навіть для миття.

"Нам у приватному будинку в Калінінському районі воду дають лише по кілька годин тричі на тиждень. Вона йде тонкою цівкою, причому іржава і смердюча. Тобто пити її та готувати на ній їжу просто небезпечно — ніяке кип'ятіння не допоможе. Але все ж кип'ятимо для того, щоб помитися", — розповіла журналістам жителька Донецька.

Вона додала, що хоча воду підвозять у цистернах, її тяжко донести до дому, при цьому й вона не придатна до вживання, тому доводиться купувати бутлі по 5-6 літрів у магазинах.

Журналісти зазначають, що при цьому на окупованій території Донецької області постійно трапляються прориви водогонів, щонайменше 300 на добу, а в частині шкіл запроваджують дистанційне навчання через відсутність водопостачання.

Каналізація в Донецьку також в аварійному стані, у багатоповерхівках нерідко затоплює підвали, а ремонтувати труби комунальники не поспішають через брак грошей і персоналу, пишуть автори матеріалу.

Донецьк в окупації потерпає від щурів

Крім того, місто потерпає від стихійних сміттєвих звалищ, на яких плодяться щури. За словами місцевих жителів, хоча на боротьбу з гризунами виділяються кошти, результату це не приносить.

В Донецьку місцеві жителі скаржаться на сихійні сміттєві звалища Фото: Telegram / itsdonetsk

"Щури ходять пішки, собаки збиваються в зграї — зате "республіка" гуляє. А "влада" тільки й говорить про те, як прекрасно стало жити", — розповіла жителька міста журналістам.

Донеччан обурює також стан парків відпочинку, а особливо дитячих майданчиків і атракціонів, пишуть автори статті. Батьки викладають у соцмережах кадри занедбаних майданчиків, які можуть нести небезпеку для дітей.

Дитячий майданчик в парку ім. Петровського в Донецьку Фото: Telegram / itsdonetsk Батьки в окупованому Донецьку скаржаться на стан дитячих майданчиків Фото: Telegram / itsdonetsk

Нагадаємо, в російському Міністерстві закордонних справ 1 травня заявили, що Україна ніколи не поверне кордони 1991 року, бо Кремль "не допустить реалізації такого сценарію".

Центр національного спротиву 29 квітня повідомляв, що росіяни викрадають українських дітей із тимчасово окупованих територій під приводом "культурних поїздок".