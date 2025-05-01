"Не допустимо такого сценарію": в РФ заявили, що Україна ніколи не поверне кордони 1991 року

В російському Міністерстві закордонних справ заявили, що Кремль ніколи не допустить повернення тимчасово окупованих територій України до кордонів 1991 року.

Related video

Заяву опубліковано на сайті МЗС РФ 1 травня.

Росіяни звинуватили Збройні сили України в обстрілі вранці 1 травня FPV-дронами "російського цивільного об'єкта" — ринку в місті Олешки на тимчасово окупованій території в Херсонській області, внаслідок якого нібито загинули та були поранені мирні люди.

"Сьогоднішня злочинна акція київських головорізів також на совісті західних спонсорів, які постачають їм озброєння і фінанси. Цілком очевидно, що за марними та безпідставними домаганнями "київського режиму" і сил, які підтримують його на Заході, на так зване відновлення України в кордонах 1991 року стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського. Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію", — написали у відомстві РФ.

Офіцер Сил оборони Херсона Руслан Михайлевський в коментарі Суспільному повідомив про атаку дронами на російських військовослужбовців у тимчасово окупованих Олешках. Пізніше в Силах оборони Херсона спростували заяви окупантів про масований удар ЗСУ по Олешках та розповіли, що внаслідок удару загинули двоє й отримали поранення п'ятеро військових РФ, а цивільне населення не постраждало.

Український журналіст Денис Казанський зазначив, що на поширеному гауляйтером окупованих територій у Херсонській області України Володимиром Сальдо відео помітно удар по групі російських військових.

"На відео добре видно, що дрон вдарив точно в групу військових, які тусувалися за ларьком. Ніхто з цивільних не постраждав і жодних 20 поранених, про які набрехав Сальдо, не було теж. А ось військові були філігранно ліквідовані, що підтвердили самі росіяни", — написав журналіст.

OSINT-дослідники з WarArchive у своєму Telegram-каналі також зауважили, що на території ринку в Олешках серед цивільних людей знаходилися російські солдати, які прикривалися мирними людьми.

"Щоб уникнути жертв серед мирного населення, українські сили застосували FPV-камікадзе для точкових ударів. У результаті місце перебування ворога знищено, ліквідовано п’ятьох окупантів, які спокійно курили сигарети", — написали аналітики.

Повернення окупованих територій у переговорах з РФ

Видання The Wall Street Journal (WSJ)18 квітня писало, що спецпредставник президента США з питань Близького сходу і головний перемовник у контактах з РФ щодо війни в Україні Стів Віткофф назвав роль ТОТ в мирній угоді ключовою. При цьому він припустив, що українська сторона може "менше піклуватися" про деякі окуповані території, оскільки там нібито переважає російськомовне населення. Президент України Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що Віткофф повторює російські наративи, і наголосив, що Київ не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими за жодних умов.

23 квітня журналісти WSJ писали з посиланням на джерела в дипломатичних колах, що влада Франції та Великої Британії готова до втрати частини територій України "де-факто" заради припинення вогню.