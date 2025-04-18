Віткофф заявив, що говорив з Путіним про роль ТОТ в мирній угоді: Зеленський відреагував

Переговори між Вашингтоном та Кремлем зосереджені на п’яти регіонах, які президент РФ Володимир Путін вважає своїми. Спецпредставник Стів Віткофф припустив, що Україна може менше турбуватись про деякі території, адже там нібито російськомовне населення.

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Про це відомо з матеріалу The Wall Street Journal, опублікованого 17 квітня.

Спецпредставник президента США з питань Близького сходу і головний перемовник у контактах з РФ щодо війни в Україні Стів Віткофф заявив, що території — це ключове питання для завершення війни. З його слів, землі стають центральними у переговорах з Кремлем, але їхній статус може стати головною перешкодою для ухвалення будь-якої угоди.

Йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Москва вже оголосила частиною Росії, хоча її війська навіть повністю не контролюють ці території. Позиція президента Володимира Зеленського чітка — Україна ніколи не визнає ці регіони російськими.

Зазначається, що ці землі утворюють смугу на південному сході РФ, багату сільськогосподарськими угіддями, покладами корисних копалин і промисловими підприємствами. Кремль заявив, що за приєднання нібито проголосувала переважна більшість місцевих жителів, але ці незаконні референдуми не визнала більшість країн світу.

Вперше про питання територій Віткофф заговорив ще у березні, тоді він помилився з кількістю й не міг згадати назв областей. Він поширив дезінформацію, що землі нібито фактично вже контролюють ЗС РФ, і використовував тези Путіна для виправдання окупації щодо російськомовного населення й так званого голосування.

В інтерв'ю WSJ перемовник розповів, що під час їхніх розмов Путів був зациклений на українських територіях. З його слів, Росія хоче отримати частину регіонів, але не всі. Віткофф припустив, що Україна може менше піклуватися про деякі землі, адже там нібито російськомовне населення.

Реакція Зеленського

Президент України під час зустрічі з журналістами 17 квітня сказав, що своїми заявами про можливе включення територій в угоду з РФ Віткофф поширює російські наративи. Зеленський вчергове наголосив, що Київ не визнаватиме ТОТ як землі Росії.

"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна", — підкреслив він.

Лідер також нагадав, що спецпредставник не має повноважень обговорювати долю територій, які належать українському народу.

"Тому взагалі не розумію, про що він говорить. Ми все це чули як маячню пана Путіна. Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюсь", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у Reuters з посиланням на джерела повідомляли, що Стів Віткофф після зустрічі з посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати право РФ на окупацію чотирьох регіонів України.

15 квітня в ефірі Fox News Віткофф заявляв про "дуже змістовну зустріч" з Володимиром Путіним і досягнення "остаточного рішення". Він уточнював, що мирна угода "стосується так званих п’яти територій, але вона значно ширша".

Володимир Зеленський на це відреагував, завуальовано нагадавши Віткоффу про межі його компетенції. Він наголошував, що визнання будь-яких тимчасово окупованих земель російськими — це "червоні лінії" України.