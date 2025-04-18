Уиткофф заявил, что говорил с Путиным о роли ВОТ в мирном соглашении: Зеленский отреагировал

Переговоры между Вашингтоном и Кремлем сосредоточены на пяти регионах, которые президент РФ Владимир Путин считает своими. Спецпредставитель Стив Уиткофф предположил, что Украина может меньше беспокоиться о некоторых территориях, ведь там якобы русскоязычное население.

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Об этом известно из материала The Wall Street Journal, опубликованного 17 апреля.

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего востока и главный переговорщик в контактах с РФ по войне в Украине Стив Уиткофф заявил, что территории — это ключевой вопрос для завершения войны. По его словам, земли становятся центральными в переговорах с Кремлем, но их статус может стать главным препятствием для принятия любого соглашения.

Речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, которые Москва уже объявила частью России, хотя ее войска даже полностью не контролируют эти территории. Позиция президента Владимира Зеленского четкая — Украина никогда не признает эти регионы российскими.

Отмечается, что эти земли образуют полосу на юго-востоке РФ, богатую сельскохозяйственными угодьями, залежами полезных ископаемых и промышленными предприятиями. Кремль заявил, что за присоединение якобы проголосовало подавляющее большинство местных жителей, но эти незаконные референдумы не признало большинство стран мира.

Впервые о вопросе территорий Виткофф заговорил еще в марте, тогда он ошибся с количеством и не мог вспомнить названия областей. Он распространил дезинформацию, что земли якобы фактически уже контролируют ВС РФ, и использовал тезисы Путина для оправдания оккупации в отношении русскоязычного населения и так называемого голосования.

В интервью WSJ переговорщик рассказал, что во время их разговоров Путив был зациклен на украинских территориях. По его словам, Россия хочет получить часть регионов, но не все. Уиткофф предположил, что Украина может меньше заботиться о некоторых землях, ведь там якобы русскоязычное население.

Реакция Зеленского

Президент Украины во время встречи с журналистами 17 апреля сказал, что своими заявлениями о возможном включении территорий в соглашение с РФ Виткофф распространяет российские нарративы. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Киев не будет признавать ВОТ как земли России.

"Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна", — подчеркнул он.

Лидер также напомнил, что спецпредставитель не имеет полномочий обсуждать судьбу территорий, которые принадлежат украинскому народу.

"Поэтому вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", — добавил Зеленский.

Напомним, в Reuters со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткофф после встречи с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым предложил президенту США Дональду Трампу поддержать право РФ на оккупацию четырех регионов Украины.

15 апреля в эфире Fox News Уиткофф заявлял об "очень содержательной встрече" с Владимиром Путиным и достижении "окончательного решения". Он уточнял, что мирное соглашение "касается так называемых пяти территорий, но оно значительно шире".

Владимир Зеленский на это отреагировал, завуалированно напомнив Уиткоффу о границах его компетенции. Он подчеркивал, что признание любых временно оккупированных земель российскими — это "красные линии" Украины.