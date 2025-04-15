Заявление спецпредставителя Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа относительно пяти регионов Украины и пятой статьи НАТО является выходящим за пределы его компетенции.

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Об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

"Соответствующие представители, о ком мы сказали, обсуждают вопросы вне своей компетенции", — добавил глава государства.

Президент добавил, что Украина является суверенным государством и все территории принадлежат ей. Поэтому вопрос земель должен обсуждать именно народ.

"Вы знаете, что для нас это красные линии — признавать любые территории временно оккупированные — как территории не украинские, а российские", — отметил он.

Напомним, 15 апреля спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что имел "содержательную встречу" с Путиным, где обсуждали "длительный мир", а не прекращение огня. Речь идет о потенциальном соглашении, которое касается пяти регионов Украины и вопроса пятой статьи НАТО. Соглашение, по его словам, содержит "нестандартные вещи" и более широкие протоколы безопасности. В отношениях между Украиной и РФ серьезные проблемы, но мир ожидают большие изменения.

Добавим, что 11 апреля Стив Уиткофф заявил, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине — поддержать право РФ оккупировать Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Такой тезис он высказывал и в подкаст-интервью с Такером Карлсоном несколькими неделями ранее.