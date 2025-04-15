"Червоні лінії": Зеленський відреагував на заяву Віткоффа щодо "п'яти територій" (відео)

Заява спецпредставника Білого дому з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа щодо п'яти регіонів України й п'ятої статті НАТО є такою, що виходить за межі його компетенції.

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Про це зазначив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.

"Відповідні представники, про кого ми сказали, обговорюють питання поза своєю компетенцією", — додав глава держави.

Президент додав, що Україна є суверенною державою й усі території належать їй. Тому питання земель має обговорювати саме народ.

"Ви знаєте, що для нас це червоні лінії — визнавати будь-які території тимчасово окуповані — як території не українські, а російські", — зазначив він.

Нагадаємо, 15 квітня спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News заявив, що мав "змістовну зустріч" з Путіним, де обговорювали "тривалий мир", а не припинення вогню. Йдеться про потенційну угоду, яка стосується п’яти регіонів України та питання п’ятої статті НАТО. Угода, за його словами, містить "нестандартні речі" та ширші протоколи безпеки. У відносинах між Україною та РФ серйозні проблеми, але світ очікують великі зміни.

Додамо, що 11 квітня Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні — підтримати право РФ окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Таку тезу він висловлював й в подкаст-інтерв’ю з Такером Карлсоном кількома тижнями раніше.