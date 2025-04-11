Віткофф запропонував Трампу віддати Росії чотири українські області, — Reuters

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі з посланцем Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні сказав президенту США, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні — підтримати право РФ окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Related video

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Менш ніж через 48 годин після обіду з переговірником, якого президент Росії надіслав у Вашингтон минулого тижня, Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, який веде переговори з Москвою, зустрівся з президентом США у Білому домі.

За словами Віткоффа, найшвидшим способом досягти припинення вогню в Україні було підтримати стратегію, яка передала б Росії право власності на чотири східні українські регіони, які вона вже частково анексувала, повідомили Reuters двоє американських чиновників і п’ять осіб, знайомих із ситуацією. Мова про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Як пише видання, це була теза, яку Віткофф вже висловлював, зокрема в подкаст-інтерв’ю з Такером Карлсоном кількома тижнями раніше.

Під час зустрічі з Трампом генерал Кіт Келлог, уповноважений президента США в Україні, виступив проти Віткоффа, заявивши, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю територій Росії, повідомили два джерела.

Зустріч завершилася без рішення Трампа змінити стратегію США. Тим часом Віткофф вирушив до Росії в п'ятницю, 11 квітня, щоб зустрітися з Путіним.

Ба більше, порушуючи звичайні процедури безпеки, Віткофф запросив Кирила Дмитрієва, російського посла, який перебуває під санкціями США після вторгнення РФ, до своєї особистої резиденції на вечерю перед зустріччю в Білому домі.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, це викликало тривогу в Білому домі та Державному департаменті. Офіційні особи США уникають приймати вдома офіційних осіб з Росії. Вечеря була перенесена і замість цього відбулася в Білому домі.

Як пише видання, Віткофф, давній друг Трампа, який допоміг забезпечити ключові дипломатичні перемоги президента, заручився певною підтримкою скептиків Республіканської партії щодо України, але його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація занадто різко повернулася до Москви.

Деякі республіканці на Капітолійському пагорбі були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткоффа в інтерв’ю Карлсону, що кілька згодом подзвонили раднику з національної безпеки Майку Волцу та держсекретарю Марко Рубіо, щоб поскаржитися.

Раніше журналісти писали, що якщо домовленість про припинення вогню не буде досягнута до кінця місяця, Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії. Це можливо як шляхом особистого рішення в рамках виконавчої влади, так і через відповідний законопроєкт у Конгресі.

"Ми просуваємося вперед. Є надія, що ми близькі до домовленостей, які зупинять бойові дії між Росією та Україною", — заявив 10 квітня президент США.

Тим часом в Україні розглядають можливість проведення виборів після закінчення воєнного стану, а наразі Верховна Рада готова продовжити мобілізацію та воєнний стан, розповів Руслан Стефанчук 11 квітня.

Нагадаємо, Збройні сили України готуються відбивати атаки російських військ наприкінці весни–початку літа на більшості напрямків фронту. Не виключені атаки на Чернігівську область.

Також Фокус писав про дії РФ, які можуть свідчити про підготовку до наступу з півночі.