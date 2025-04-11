Наступ військ РФ: загроза вторгнення з'явилася для трьох нових областей України, — ЗМІ

Збройні сили України готуються відбивати атаки російських військ наприкінці весни–початку літа на більшості напрямків фронту. Не виключені атаки на Чернігівську область.

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Про це повідомили агентству "РБК-Україна" джерела у військово-політичних колах.

Розглядається сценарій початку наступу на прикордонні райони Сумської та Харківської областей. Сили оборони України не виключають спроби наступу і на Чернігівську область, хоча цей варіант визнають малоймовірним через несприятливі географічні умови.

ЗС РФ уже кілька тижнів наступають у Сумській області, щоб витіснити українські сили з Курської області й одночасно створити в регіоні "буферну зону". Найближча мета окупантів — зайти в село Локня, кажуть співрозмовники.

Раніше повідомлялося про захоплення села Журавка в Сумській області на кордоні з Росією

Нещодавно також з'явилися дані про захоплення села Журавка на Сумщині, яке розташоване просто на кордоні з Росією. Кілька сіл Сумської області щодня піддаються бомбардуванням і обстрілам з артилерії.

"Наші підрозділи намагаються стримувати росіян і направляють туди посилення", — розповіло друге джерело.

Імовірність оточення російськими окупантами міста Суми співрозмовники агентства оцінюють як низьку. У ЗСУ готуються до різних варіантів дій росіян, зокрема до їхньої активізації в районі Сіверська Донецької області та на півдні — в районі Запорізької області.

Джерела зазначили, що на півдні ЗС РФ ведуть "обмежені" атаки тактичного рівня в районі острова на Дніпрі в Херсонській області. У разі просування в Донецькій області не можна виключати і спробу заходу в Дніпропетровську область.

Нагадаємо, голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 11 квітня заявляв про відсутність російських військ у регіоні. ЗСУ стримують штурми в районі Журавки та Басівки.

Джерела радіостанції ВПС у Генштабі ЗСУ говорили про можливу загрозу оточення міста Суми. Українські військові утримують залишки плацдарму в районі сіл Олешня і Горналь Курської області.