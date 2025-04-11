Голова Сумської ОВА заявив, що російських військ в області немає: яка ситуація в регіоні

На сьогодні ворожих військ на території Сумської області не зафіксовано. І хоча противник щодня робить спроби проникнення в регіон, Сили оборони стримують штурми, зокрема біля населених пунктів Журавка та Басівка.

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Про це 11 квітня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Триває захист наших рубежів на Сумському та Курському напрямках. Сьогодні Сумська область має потужні та продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів", — заявив Артюх.

Також чиновник заявив, що в регіоні створено потужну систему протиповітряної оборони, завдяки якій за сім місяців 2024 року і три місяці поточного року було знищено понад 1600 ворожих безпілотників.

За словами очільника ОВА, на території регіону проводять заходи з навчання добровольців і бійців територіальної оборони, опрацьовують заходи з організації евакуації населення. Йдеться про 199 населених пунктів, водночас у п'ятикілометровій зоні населення вже було евакуйовано.

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Говорячи про поточну ситуацію, очільник ОВА прокоментував карту бойових дій DeepState, зазначивши, що населені пункти Журавка і Басівка потрапляють у так звану "сіру" зону. Саме через ці напрямки ворог регулярно намагається прорватися на українську територію. У районі Басівки зафіксовано щоденні штурмові дії.

"Противник не залишає спроби розширити територію сірої зони. За допомогою диверсійних груп створити панічні настрої. Однак ворог зазнає значних втрат", — додав Артюх.

Нагадаємо, РФ готує наступ на Суми, щоб створити буферну зону. За словами джерела в Генеральному штабі ЗСУ, противник прагне створити оточення або напівоточення обласного центру, тому Сили оборони 18 березня розпочали операцію на стику Бєлгородської та Курської областей.