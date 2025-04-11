Глава Сумской ОВА заявил, что российских войск в области нет: какая ситуация в регионе

На сегодняшний день вражеских войск на территории Сумской области не зафиксировано. И хотя противник ежедневно предпринимает попытки проникновения в регион, Силы обороны сдерживают штурмы, в частности у населенных пунктов Журавка и Басовка.

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Об этом 11 апреля сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире национального телемарафона.

"Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей", — заявил Артюх.

Также чиновник заявил, что в регионе создана мощная система противовоздушной обороны, благодаря которой за семь месяцев 2024 года и три месяца текущего года было уничтожено более 1600 вражеских беспилотников.

По словам главы ОВА, на территории региона проводятся мероприятия по обучению добровольцев и бойцов территориальной обороны, прорабатываются меры по организации эвакуации населения. Речь идет о 199 населенных пунктах, при этом в пятикилометровой зоне население уже было эвакуировано.

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Говоря о текущей ситуации, глава ОВА прокомментировал карту боевых действий DeepState, отметив, что населенные пункты Журавка и Басовка попадают в так называемую "серую" зону. Именно через эти направления враг регулярно пытается прорваться на украинскую территорию. В районе Басовки зафиксированы ежедневные штурмовые действия.

"Противник не оставляет попытки расширить территорию серой зоны. С помощью диверсионных групп создать панические настроения. Однако враг несет значительные потери", — добавил Артюх.

Напомним, РФ готовит наступление на Сумы, чтобы создать буферную зону. По словам источника в Генеральном штабе ВСУ, противник стремится создать окружение или полуокружение областного центра, поэтому Силы обороны 18 марта начали операцию на стыке Белгородской и Курской областей.