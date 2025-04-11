ВС РФ планируют окружение или полуокружение Сум: в Генштабе раскрыли намерения Кремля, — BBC

РФ готовит наступление на Сумы, чтобы создать буферную зону. По словам источника BBC в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, Россия хочет создать окружение или полуокружение областного центра, и для срыва планов врага Силы обороны 18 марта начали ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей.

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О планах россиян по наступлению на Сумы "BBC News Украина" пишет 11 апреля со ссылкой на анонимный источник в руководстве Генштаба ВСУ.

По данным журналистов, в последние недели украинское командование перебрасывает на Сумское и Харьковское направление дополнительные подразделения для сдерживания оккупантов, и сейчас ведутся бои в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка и Веселовка на Сумщине.

Граница Сумской и Курской областей по информации ISW по состоянию на 10 апреля Фото: ISW

По информации анонимного источника издания в Генштабе, цель Кремля — буферная зона в Сумской области, которая позволит развить наступление на Сумы.

"Одна из целей — это создать окружение или полуокружение Сум", — сказал инсайдер.

Для того, чтобы не допустить вражеское наступление на Сумы, ВСУ удерживают остатки плацдарма в районе сел Олешня и Горналь в Курской области РФ и начали 18 марта наступательные действия на Белгородщину, где удалось прорвать российскую оборону и закрепиться в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, пишут журналисты.

Отметим, Сумы от границы России находятся на расстоянии 30 км.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля впервые официально подтвердил бои ВСУ в Белгородской области.

"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо — война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Главная цель, как и раньше, максимально защитить нашу землю, защитить наши громады на Сумщине, на Харьковщине от российских оккупантов", — отметил тогда президент.

Во время пресс-конференции 9 апреля, по словам журналистов, Зеленский объяснил, что украинская операция в Белгородской области позволила растянуть российские подразделения за линией фронта и не дать врагу сформировать наступательный "кулак" для атаки на Сумском и Харьковском направлениях.

Ситуация на границе с РФ в Сумской области по состоянию на 10 апреля по данным ISW Фото: ISW

РФ готовит наступление на Сумы: детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский о наступлении на Сумщину и Харьковщину, которое начали оккупанты, сказал в опубликованном 9 апреля интервью. Он отметил, что в течение последней недели количество вражеских наступательных действий выросло почти вдвое на всех направлениях фронта.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в тот же день уточнил, что о наступлении на Сумы и Харьков на сегодня речь не идет, а главком имел в виду активизацию россиян в направлении Сумской и Харьковской областей, а не областных центров.

Эксперты Института изучения войны 10 апреля проанализировали, имеют ли оккупанты ресурсы для наступления на Сумы. По данным аналитиков, пока Кремль не имеет достаточно сил для того, чтобы создать окружение областного центра и буферную зону на этом участке фронта.