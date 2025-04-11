Наступ ЗС РФ на Сумщині: інтенсивність штурмів зросла на 30%, — ОВА (карта)

Російські окупанти продовжують буквально стирати прикордонний регіон з землі. Лише за тиждень вони запустили по його території понад 300 КАБів.

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Про це під час засідання Ради оборони керівнику Сумської ОВА Володимиру Артюху повідомило військове командування.

За останній тиждень інтенсивність штурмових дій ЗС РФ на прикордонні Сумської області збільшилась на 30%. За цей час загарбники здійснили 47 штурмів. Основні ворожі зусилля сконцентровані в напрямках сіл Журавка і Басівка.

Згадані населені пункти на карті бойових дій Фото: Deep State

"Ворог сконцентрований на проведенні контрнаступальної операції в Курській області, але наші військові дають гідну відсіч противнику та завдають йому значних втрат. Суттєво зросла й інтенсивність застосування нашої авіації. Це дуже важливо для підтримки Сил безпеки та оборони у знищенні сил і засобів противника", — передали в ОВА.

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння, завдаючи ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

"Цього разу основними цілями росіян стали підприємства харчової промисловості (хлібо-м’ясокомбінати, молокозаводи тощо)", — проінформували в обладміністрації.

Лише за сім днів Росія випустила по Сумщині 307 КАБів. Найбільше постраждали Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська й Великописарівська громади.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, цього року російські окупанти прагнуть увійти в Дніпропетровську область. Повідомляється, що ворог готує собі "козир" для майбутніх перемовин.

10 квітня партизани АТЕШ передали, що ворожі морпіхи застрягли без ротацій на островах Херсонщини. Забезпечення загарбників припасами та медикаментами — на межі зриву.