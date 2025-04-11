Наступление ВС РФ в Сумской области: интенсивность штурмов выросла на 30%, — ОВА (карта)

Российские оккупанты продолжают буквально стирать приграничный регион с земли. Только за неделю они запустили по его территории более 300 КАБов.

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Об этом во время заседания Совета обороны руководителю Сумской ОВА Владимиру Артюху сообщило военное командование.

За последнюю неделю интенсивность штурмовых действий ВС РФ на границе Сумской области увеличилась на 30%. За это время захватчики совершили 47 штурмов. Основные вражеские усилия сконцентрированы в направлениях сел Журавка и Басовка.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Враг сконцентрирован на проведении контрнаступательной операции в Курской области, но наши военные дают достойный отпор противнику и наносят ему значительные потери. Существенно возросла и интенсивность применения нашей авиации. Это очень важно для поддержки Сил безопасности и обороны в уничтожении сил и средств противника", — передали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать приграничье, нанося удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

"На этот раз основными целями россиян стали предприятия пищевой промышленности (хлебо-мясокомбинаты, молокозаводы и т.д.)", — проинформировали в обладминистрации.

Только за семь дней Россия выпустила по Сумской области 307 КАБов. Больше всего пострадали Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Великописаревская громады.

Напомним, по данным СМИ, в этом году российские оккупанты стремятся войти в Днепропетровскую область. Сообщается, что враг готовит себе "козырь" для будущих переговоров.

10 апреля партизаны АТЕШ передали, что вражеские морпехи застряли без ротаций на островах Херсонской области. Обеспечение захватчиков припасами и медикаментами — на грани срыва.