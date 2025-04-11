"Катастрофическая ситуация": российские морпехи застряли без ротаций на островах Днепра, — "АТЕШ"

Для российских морпехов сложилась критическая ситуация на юге в дельте Днепра в Херсонской области. Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что оккупанты застряли без ротаций на островах Нестрига и Бугаз, обеспечение припасами и медикаментами находится на грани срыва, а среди личного состава распространяются инфекционные заболевания.

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О ситуации на позициях российских военных со ссылкой на своих агентов из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ партизанское движение "АТЕШ" сообщает в Telegram-канале 10 апреля.

Партизаны сообщают о критической ситуации для оккупантов в дельте Днепра Фото: скриншот

По словам агентов движения, российские пехотинцы оказались в катастрофической ситуации. Командование оккупантов намеренно по несколько месяцев не выводит отдельных военнослужащих бригады с позиций на островах, некоторые остаются там без ротаций с января 2025 года.

Партизаны также сообщают, что обеспечение морпехов ВС РФ на этом направлении практически сорвано. Припасы доставляют на позиции на островах с помощью дронов, но их недостаточно, а раненых эвакуируют на резиновых лодках. Кроме того, бригаде не хватает медикаментов, а сырость и антисанитария провоцируют распространение кожных инфекций, грибка, гнойных воспалений, некоторые из оккупантов получают обморожения.

"Моральное состояние бойцов — критическое", — говорят агенты "АТЕШ".

Южное направление на карте DeepState по состоянию на 10 апреля Фото: скриншот

Ситуация на юге: что известно

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин 7 апреля рассказывал, что ВС РФ на юге не захватили ни одной из позиций за предыдущую неделю и несмотря на активные штурмы не имеют успехов на этом направлении.

Агент движения "АТЕШ" 80-й ОМСБр ВС РФ 5 апреля рассказал, что командование ВС РФ на южном направлении бросает "на смерть" личный состав и приказало всем подразделениям до 15 апреля полностью отказаться от мобильной связи из-за "серьезных потерь".