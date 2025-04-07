"За прошедшую неделю враг не захватил ни одной из позиций", — в Силах обороны рассказали о боях на юге

Российские оккупанты и дальше проявляют свою активность на южном направлении фронта, но несмотря на это не имеют успехов. К примеру, за прошедшую неделю, несмотря на штурмы, они не смогли захватить ни одной украинской позиции.

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Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, перед штурмом ВС РФ сначала пытаются с помощью авиации, КАБов и артиллерии уничтожить все украинские позиции, укрепления, укрытия, а уже после того туда посылают штурмовую группу.

"Силы обороны Украины пытаются, во-первых, уничтожить эту группу, во-вторых, если она уже немного продвинулась, то отрезать ее от группы закрепления и от поддержки, и уже потом уничтожать. Теряем ли мы позиции? Враг пока не захватил ни одной из позиций, за прошедшую неделю не захватил ни одной из позиций на южном направлении", — сообщил Волошин.

Он добавил, что россияне не уменьшают количества ударов авиацией и дронами-камикадзе. Ежедневно фиксируется примерно до 20-25 ударов КАБами. Достается не только позициям Сил обороны, но и населенным пунктам, прилегающим к линии боевого соприкосновения — Малым Щербакам и Каменскому.

Владислав Волошин отметил, что россияне ежесуточно осуществляют в среднем около 10-12 штурмовых действий малыми группами пехоты в зоне ответственности ОСУВ "Таврия".

Напомним, что 7 апреля Владислав Волошин также заявлял, что на южном направлении ВС РФ готовятся к штурмовым действиям малыми пехотными группами, но пока не планируют осуществлять десантную операцию, потому что не имеют достаточно сил для ее проведения.