"За минулий тиждень ворог не захопив жодної з позицій", — в Силах оборони розповіли про бої на півдні

Російські окупанти і далі проявляють свою активність на південному напрямку фронту, але попри це не мають успіхів. До прикладу, за минулий тиждень попри штурми вони не змогли захопити жодної української позиції.

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Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, перед штурмом ЗС РФ спочатку намагаються за допомогою авіації, КАБів та артилерії знищити всі українські позиції, укріплення, укриття, а вже після того туди посилають штурмову групу.

"Сили оборони України намагаються, по-перше, знищити цю групу, по-друге, якщо вона вже трохи просунулася, то відрізати її від групи закріплення і від підтримки, і вже потім знищувати. Чи втрачаємо ми позиції? Ворог наразі не захопив жодної з позицій, за минулий тиждень не захопив жодної з позицій на південному напрямку", — повідомив Волошин.

Він додав, що росіяни не зменшують кількості ударів авіацією та дронами-камікадзе. Щодня фіксується приблизно до 20-25 ударів КАБами. Дістається не лише позиціям Сил оборони, але й населеним пунктам, прилеглим до лінії бойового зіткнення — Малим Щербакам і Кам'янському.

Владислав Волошин зауважив, що росіяни щодоби здійснюють в середньому близько 10-12 штурмових дій малими групами піхоти в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія".

Нагадаємо, що 7 квітня Владислав Волошин також заявляв, що на південному напрямку ЗС РФ готуються до штурмових дій малими піхотними групами, але поки не планують здійснювати десантну операцію, бо не мають достатньо сил для її проведення.