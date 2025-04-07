Росія планує новий штурми малими групами на Херсонщині: у Силах оборони назвали мету ворога

На південному напрямку російські військові готуються до штурмових дій малими піхотними групами, але наразі не планують здійснювати десантну операцію через недостатню кількість сил для її проведення.

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Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі для Укрінформу.

"Для здійснення десантної операції потрібен значний ресурс, включаючи сили для транспортування десанту. На сьогодні наша розвідка не виявляє такої кількості сил у ворога. Ми не виключаємо таку можливість у майбутньому, але наразі вони не готові до цього", — пояснив Волошин.

Він також зазначив, що окупанти готуються до штурмів малими піхотними групами, зокрема для локальних боїв та захоплення стратегічних об'єктів, таких як острови або плацдарми на правому березі Дніпра. Однак для великих десантних операцій з форсуванням річки наразі у ворога немає достатніх ресурсів.

Представник ОТУ "Херсон" Павло Дрогаль теж розповів про ситуацію на Херсонщині. За його словами, з 31 березня по 6 квітня російські війська здійснили 15 спроб штурму українських позицій на лівому березі Херсонщини.

"Протягом тижня російські агресори провели 460 обстрілів українських позицій та цивільних об'єктів. Крім того, було здійснено три авіаудари по території", — зазначив Дрогаль. За його словами, ворог продовжує активні спроби штурмів, намагаючись витіснити українських військових з позицій на лівобережжі Дніпра. Усі ці спроби були відбиті силами оборони України.

Також він повідомив, що за цей період росіяни понесли значні втрати — 228 загиблих та поранених, а також було знищено 51 одиницю техніки та озброєння ворога. Крім того, за тиждень в Херсонській області було зафіксовано понад 1,8 тисячі атак з використанням російських безпілотників, з яких 81% було знищено силами оборони.

"Окупанти активно використовують різні типи БПЛА. Усього зафіксовано 1834 випадки застосування безпілотних літальних апаратів, з них 476 у межах Херсонської територіальної громади", — розповів Дрогаль. Завдяки системам радіоелектронної боротьби, 1487 БПЛА було знищено або придушено, з яких 386 — на території Херсонської громади.

Нагадаємо, що під час навчань з форсування водних перешкод у Херсонській області новобранці російської армії зазнають значних втрат. Вони проходять суворі тренування, коли їх повністю екіпірують, садять на човен і відправляють на великій швидкості по річці Дніпро. Ці маневри використовуються для тренувань штурму островів на річці.

Також, внаслідок жорстких наказів командування штурмувати один із островів на Дніпрі, 80-та арктична бригада ЗС РФ зазнала значних втрат на Херсонщині: не менше 26 загиблих та понад 20 поранених. Окрім того, командування 14-го армійського корпусу ЗС РФ розпорядилося, щоб військові повністю відмовилися від використання мобільного зв'язку через "серйозні втрати".