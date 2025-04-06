Кидають "на смерть": на півдні командування ЗС РФ "обнуляє" власний особовий склад, — АТЕШ

Щонайменше 26 "двохсотих" та понад 20 "трьохсотих" бійців — такі втрати у 80-ї арктичної бригади ЗС РФ на Херсонщині, що виникли внаслідок жорстких наказів командування штурмувати один із островів на Дніпрі цими днями. Також командування 14-го армійського корпусу ЗС РФ наказало військовим повністю позбутися мобільного зв'язку через "серйозні втрати".

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Про скрутне становище російських військових на території тимчасово окупованої частини Херсонщини розповів агент руху АТЕШ 80-ї омсбр ЗС РФ 5 квітня.

"Командування 14-го армійського корпусу наказало всім підрозділам до 15 квітня повністю відмовитися від мобільного зв'язку. Тепер зв'язок має бути тільки дротовий", — йдеться у повідомленні.

Причина такого запровадження — "серйозні втрати", яких зазнають ЗС РФ через ефективні дії українських засобів радіоелектронної розвідки. Завдяки цьому ЗСУ мають можливість точно визначати координати та завдавати влучних ударів по позиціях російських військових, а також штабах, розташованих на півдні.

"Довгий час проблему ігнорували, поки кількість влучень не зросла в рази", — повідомляє агент.

За інформацією руху АТЕШ, це позбавило російських військових єдиної можливості зв'язку з рідними. До того ж це ускладнило комунікацію між військовими та командуванням.

Росіяни не полишають спроб штурмувати острови на Дніпрі "за будь-яку ціну"

Водночас російське військове командування не полишає спроб штурмувати острови на Дніпрі. Для цього солдатам віддають "жорсткі" накази і кидають на "м'ясні штурми", намагаючись закріпитися на берегах островів "за будь-яку ціну".

"За повідомленнями наших людей із 3-го батальйону 80-ї бригади, втрати під час останніх штурмів у районі острова Голубів Лиман склали 26 — "200" і понад 20 — "300"", — зазначають агенти руху АТЕШ.

Як повідомляють у Telegram-каналі руху, такі дії спричиняють "відчай" серед військових, особливо новобранців, яких масово відправляють на штурми островів на Дніпрі.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, як відбуваються штурми островів росіянами на Дніпрі. З'ясувалося, що новобранців, які прибувають на Херсонщину із тимчасово окупованого Криму, повністю споряджають та садять на човни, а тоді відправляють на "повній" швидкості по річці.

Також стало відомо про просування ЗС РФ одразу на трьох напрямках на сході країни. Про це Фокус дізнавався 6 квітня.