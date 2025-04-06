Бросают "на смерть": на юге командование ВС РФ "обнуляет" собственный личный состав, — АТЕШ

По меньшей мере 26 "двухсотых" и более 20 "трехсотых" бойцов — такие потери у 80-й арктической бригады ВС РФ на Херсонщине, возникшие в результате жестких приказов командования штурмовать один из островов на Днепре на днях. Также командование 14-го армейского корпуса ВС РФ приказало военным полностью избавиться от мобильной связи из-за "серьезных потерь".

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О тяжелом положении российских военных на территории временно оккупированной части Херсонщины рассказал агент движения АТЕШ 80-й омсбр ВС РФ 5 апреля.

"Командование 14-го армейского корпуса приказало всем подразделениям до 15 апреля полностью отказаться от мобильной связи. Теперь связь должна быть только проводная", — говорится в сообщении.

Причина такого введения — "серьезные потери", которые несут ВС РФ из-за эффективных действий украинских средств радиоэлектронной разведки. Благодаря этому ВСУ имеют возможность точно определять координаты и наносить точные удары по позициям российских военных, а также штабам, расположенным на юге.

"Долгое время проблему игнорировали, пока количество попаданий не выросло в разы", — сообщает агент.

По информации движения АТЕШ, это лишило российских военных единственной возможности связи с родными. К тому же это усложнило коммуникацию между военными и командованием.

Россияне не оставляют попыток штурмовать острова на Днепре "любой ценой"

В то же время российское военное командование не оставляет попыток штурмовать острова на Днепре. Для этого солдатам отдают "жесткие" приказы и бросают на "мясные штурмы", пытаясь закрепиться на берегах островов "любой ценой".

"По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери во время последних штурмов в районе острова Голубиный Лиман составили 26 — "200" и более 20 — "300"", — отмечают агенты движения АТЕШ.

Как сообщают в Telegram-канале движения, такие действия вызывают "отчаяние" среди военных, особенно новобранцев, которых массово отправляют на штурмы островов на Днепре.

Напомним, ранее Фокус узнавал, как происходят штурмы островов россиянами на Днепре. Выяснилось, что новобранцев, которые прибывают на Херсонщину с временно оккупированного Крыма, полностью снаряжают и сажают на лодки, а потом отправляют на "полной" скорости по реке.

Также стало известно о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях на востоке страны. Об этом Фокус узнавал 6 апреля.