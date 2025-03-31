На "большой" скорости катают по Днепру: на Херсонщине массово гибнут россияне, — АТЕШ

Во время тренировок по форсированию водных преград в Херсонской области массово гибнут новобранцы российской армии: они становятся участниками жестких тренировок, когда их полностью снаряжают, помещают на лодку и отправляют на полной скорости по Днепру. Таким образом россияне тренируются штурмовать острова на реке.

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О массовой гибели новобранцев российской армии на временно оккупированной территории Херсонщины рассказал агент движения АТЕШ 80-й омсбр ВС РФ 30 марта.

Он сообщил, что в Херсонскую область новобранцы российской армии попадают с территории временно оккупированного Крыма, где они находились в тренировочных лагерях. Их задача в Херсонской области — научиться штурмовать острова Днепра.

Для этого военное руководство отдает приказы проводить "жесткие" тренировки.

"Солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут", — рассказал агент движения.

По его словам, военные начальники даже не предпринимают попыток спасать новобранцев, которые тонут. Потери постоянно увеличиваются — их количество уже перевалило за несколько десятков, однако тренировки в таком режиме продолжаются.

Когда же новоприбывшие проходят подготовку, их в составе небольших групп (по 2-3 человека) российское командование отправляет штурмовать острова на Днепре.

"Там их просто выбрасывают на берег с задачей закрепиться — без прикрытия и нормальной эвакуации", — сообщают в сообществе АТЕШ.

При таких условиях новобранцы просто не имеют возможности выполнять боевые задачи успешно. В результате, их становится еще меньше, однако это не смущает российское командование: мол, после того, как "закончится" одна группа солдат, их заменит другая.

Россияне на Херсонщине несут потери и по другим причинам. Так, недавно стало известно, что там у ВС РФ во время запуска дронов БпЛА начали взрываться, из-за чего есть раненые российские операторы. Подробнее об этом Фокус рассказывал 24 марта.

Ранее Фокус узнавал, что россияне начали предлагать своим жилье в ипотеку на территории украинских населенных пунктов, не находящихся под оккупацией.

19 марта стало известно, что ВСУ успешно ударили по тайнику россиян в Херсонской области: те базировались там на территории заброшенного детского лагеря. В результате работы защитников удалось ликвидировать несколько десятков бойцов российской армии.