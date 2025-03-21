Совсем обнаглели: в РФ предлагают жилье в ипотеку в неоккупированных городах Украины (список)

Россиянам предлагают взять в ипотеку квартиру в стертых с лица земли Марьинке и Бахмуте, а также в неоккупированных Краматорске, Константиновке, Бериславе и Херсоне.

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В России банк "Дом. РФ" предлагает в ипотеку жилье. Среди российских городов оккупанты добавили предложения купить жилье в городах Украины, которые на данный момент не находятся в оккупации. Списки населенных пунктов, где можно приобрести квартиру, выложили на сайте банка.

Как пишут в публикации, с 1 апреля 2025 года доступно приобретение вторичного жилья в многоквартирных домах по программе "Семейная ипотека", вошел 901 населенный пункт.

"Список составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства "Наш.дом.РФ. В него включены города, в которых на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных домов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программу "Семейная ипотека" расширили по требованию президента РФ Владимира Путина. Право на "Семейную ипотеку" по ставке 6% годовых имеют семьи, имеющие хотя бы одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно.

"Приобрести готовую квартиру можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не был признан аварийным. Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях можно будет только один раз", — сообщили в банке.

В перечень городов, где россияне могут взять жилье в ипотеку вошли Константиновка, Краматорск, Херсон, Берислав, Часов Яр, а также стертый с лица земли город Марьинка, а также разрушенные Бахмут и Авдеевка.

Руководитель "Центра изучения оккупации", экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который обратил внимание на такую ипотеку, считает, что этим россияне четко демонстрируют свои планы на будущее — захватывать и дальше украинские города.

Он отметил, что льготная ипотека на вторичное жилье действует для семей с детьми будет действовать целых три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2025 года. Всего в список попал 901 населенный пункт, потому что там строится не более двух многоквартирных домов.

"Туда включили Донецк, но не вошли Луганск, Мариуполь и наглости не хватило даже на Запорожье. Пожалуй, это самая большая наглость и наглая демонстрация планов России за весь период с лета 2022 года. Однозначно. Все прямо кричит о мирных намерениях россиян, ага", — написал Андрющенко.

Напомним, что 5 марта сообщалось, что экс-президент России Дмитрий Медведев говорит, что несмотря на стремление президента США Дональда Трампа начать мирные переговоры Кремль не меняет своих целей и хочет нанести Украине "максимальное поражение".