Зовсім знахабніли: у РФ пропонують житло в іпотеку в неокупованих містах України (список)

Росіянам пропонують взяти в іпотеку квартиру в стертих з лиця землі Мар'їнці та Бахмуті, а також в неокупованих Краматорську, Костянтинівці, Бериславі та Херсоні.

Related video

В Росії банк "Дом. РФ" пропонує в іпотеку житло. Серед російських міст окупанти додали пропозиції купити житло в містах України, які на цей час не перебувають в окупації. Списки населених пунктів, де можна придбати квартиру, виклали на сайті банку.

Як пишуть в публікації, з 1 квітня 2025 року доступне придбання вторинного житла у багатоквартирних будинках за програмою "Сімейна іпотека", увійшов 901 населений пункт.

"Список складений на основі даних Єдиної інформаційної системи житлового будівництва "Наш.дом.РФ. До нього включено міста, в яких на початок 2025 року будувалося два і менше двох багатоквартирних будинків", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програму "Сімейна іпотека" розширили за вимогою президента РФ Володимира Путіна. Право на "Сімейну іпотеку" за ставкою 6% річних мають сім'ї, які мають хоча б одну дитину віком до 6 років включно.

"Придбати готову квартиру можна буде в багатоквартирному будинку не старше 20 років, яке не було визнано аварійним. Купити квартиру на вторинному ринку на пільгових умовах можна буде лише один раз", — повідомили у банку.

До переліку міст, де росіяни можуть взяти житло в іпотеку увійшли Костянтинівка, Краматорськ, Херсон, Берислав, Часів Яр, а також стерте із лиця землі місто Мар'їнка, а також зруйновані Бахмут та Авдіїка.

Керівник "Центру вивчення окупації", ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, який звернув увагу на таку іпотеку, вважає, що цим росіяни чітко демонструють свої плани на майбутнє — захоплювати і далі українські міста.

Він зауважив, що пільгова іпотека на вторинне житло діє для сімей з дітьми діятиме аж цілих три місяці – з 1 квітня по 30 червня 2025 року. Всього до списку потрапив 901 населений пункт, бо там будується не більше двох багатоквартирних будинків.

"Туди включили Донецьк, але не увійшли Луганськ, Маріуполь та нахабності не вистачило на навіть Запоріжжя. Мабуть, це найбільше нахабство та нахабніша демонстрація планів Росії за весь період з літа 2022 року. Однозначно. Все прямо кричить про мирні наміри росіян, ага", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, що 5 березня повідомлялося, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв каже, що попри прагнення президента США Дональда Трампа почати мирні переговори Кремль не змінює своїх цілей і хоче завдати Україні "максимальної поразки".