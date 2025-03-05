"Українці ще чинять опір і не переможені": Медведєв закликає посилити атаки України

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв каже, що попри прагнення президента США Дональда Трампа почати мирні переговори Кремль не змінює своїх цілей і хоче завдати Україні "максимальної поразки".

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Заступник голови Ради безпеки та експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна продовжувати наступ на українські території після закликів президента США Дональда Трампа сісти за стіл переговорів. Про це він написав на своїй сторінці в підсанкційній в Україні російській соціальній мережі "ВКонтакте".

Заступник голови Радбезу країни-агресора стверджує, що наступ ЗС РФ триває, щоб завдати "максимальної поразки" Україні "на землі". За його словами, Кремль не змінює своєї мети. Він зазначив, що українці все ще чинять опір і "поки не переможені".

"Ворог чинить опір і поки не переможений. Адже зупинка війни для бандерівського режиму та особисто для його ватажка означає неминучий кінець", — написав Медведєв.

Дмитро Медведєв заявляє, що ЗС РФ продовжують наступ і хочуть завдати "максимальної поразки" Україні Фото: Скриншот

Крім того, голова Радбезу РФ вважає, що після підписання угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США постачання американської військової допомоги українській армії поновляться, при тому, що підтримку вже посилили також країни Європи.

Нагадаємо, 5 березня під час виступу перед Конгресом США Дональд Трамп заявив, що отримав "потужний" сигнал від Москви про готовність вести переговори щодо завершення війни в Україні. За його словами, для зупинки бойових дій "потрібно вести діалог між двома сторонами". Також він сказав, що президента РФ Володимира Путіна спонукав до повномасштабного вторгнення до України вихід американських військ з Афганістану.

Кореспондент CNN із глобальних питань Метью Ченс 2 березня писав, що суперечку під час зустрічі президентів України та США в Білому домі 28 лютого спланували, щоб усунути Володимира Зеленського зі шляху до відновлення американсько-російських відносин.

1 березня ЗМІ писали, що оточення Путіна радіє провалу перемовин Трампа та Зеленського, проте не до кінця розуміє стратегії американського президента та підозрює можливу пастку.