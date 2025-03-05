"Украинцы еще сопротивляются и не побеждены": Медведев призывает усилить атаки Украины
Бывший президент России Дмитрий Медведев говорит, что несмотря на стремление президента США Дональда Трампа начать мирные переговоры Кремль не меняет своих целей и хочет нанести Украине "максимальное поражение".
Заместитель председателя Совета безопасности и экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна продолжать наступление на украинские территории после призывов президента США Дональда Трампа сесть за стол переговоров. Об этом он написал на своей странице в подсанкционной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте".
Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора утверждает, что наступление ВС РФ продолжается, чтобы нанести "максимальное поражение" Украине "на земле". По его словам, Кремль не меняет своей цели. Он отметил, что украинцы все еще сопротивляются и "пока не побеждены".
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"Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец", — написал Медведев.
Кроме того, председатель Совбеза РФ считает, что после подписания соглашения о добыче полезных ископаемых между Украиной и США поставки американской военной помощи украинской армии возобновятся, при том, что поддержку уже усилили также страны Европы.
Напомним, 5 марта во время выступления перед Конгрессом США Дональд Трамп заявил, что получил "мощный" сигнал от Москвы о готовности вести переговоры по завершению войны в Украине. По его словам, для остановки боевых действий "нужно вести диалог между двумя сторонами". Также он сказал, что президента РФ Владимира Путина побудил к полномасштабному вторжению в Украину выход американских войск из Афганистана.
Корреспондент CNN по глобальным вопросам Мэтью Ченс 2 марта писал, что спор во время встречи президентов Украины и США в Белом доме 28 февраля был спланирован, чтобы устранить Владимира Зеленского с пути к восстановлению американо-российских отношений.
1 марта СМИ писали, что окружение Путина радуется провалу переговоров Трампа и Зеленского, однако не до конца понимает стратегии американского президента и подозревает возможную ловушку.
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