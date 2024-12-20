Медведев обвинил Зеленского в срыве "мирных переговоров" из-за высказывания о Путине

Российские политики исключительно корректны и вежливы, заверил экс-президент РФ Дмитрий Медведев. После этого он раскритиковал Украину и украинского президента, применив брань в каждом абзаце.

Related video

В РФ обвинили президент Украины Владимира Зеленского в том, что у него якобы "сдали нервы", когда он услышал угрозы президента РФ Владимира Путина применить ракету "Орешник". Именно по этой причине появилось острое высказывание украинца в сети X (Twitter) и это привело к тому, что мирных переговоров якобы не будет. О том, каким образом сообщение Зеленского влияет на завершение войны и как к этому причастен будущий глава США Дональд Трамп, заместитель председателя Совбеза РФ и экс-президент Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Медведев заявил, что Владимир Зеленский слишком остро высказался относительно слов главы Кремля, чтобы якобы намеренно обидеть новоизбранного президента США Дональда Трампа. По мнению российского политика, таким образом сорвались "мирные переговоры", после которых должны были бы состояться выборы в Украине. Россиянин убежден, что таким способом украинский глава государства хочет продолжить войну, "удержаться у власти", и чтобы США и дальше "давали деньги и оружие".

"Вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны", — написал Медведев слова, которые, как он подумал, есть в голове Зеленского.

Вместе с тем заместитель председателя Совбеза пояснил, что, например, он и нынешний президент РФ Владимир Путин всегда "вежливые и корректные". Поэтому у него возникли особенно сильные эмоции, когда прочитал слова Зеленского под выступлением главы Кремля об ударах "Орешника" по Киеву. В заметке российского политика можно увидеть много эмоциональных высказываний, как, например, "бандеровская мразь", "просроченная наркоманская гнида", "недоносок", "распоясавшийся ублюдок". Также Медведев, который только что хвастался вежливостью, пожелал украинскому политику оказаться в яме с нечистотами. Были и другие аналогичные высказывания.

Зеленский и Путин — комментарий Медведева относительно переговоров и скандального сообщения Фото: Скриншот

Зеленский и Путин — история инцидента 19 декабря

Отметим, сообщение Медведева появилась через сутки после инцидента в соцсетях, в котором фигурировали слова Зеленского в X и выступление Путина на пресс-конференции. Путин заявил, что ему было бы интересно увидеть удар ракеты "Орешник" по Киеву и то, как с этим не справятся западные системы ПВО и ПРО.

Под фрагментом выступления главы Кремля Зеленский опубликовал комментарий с нецензурным выражением. В короткой заметке говорится о том, что не могут быть интересными смерти людей во время войны. Кроме того, президент назвал Путина словом, которое начинается на букву "Д" и заканчивается на "б" (в переводе на украинский язык).

Зеленский и Путин — публикация украинского президента в X Фото: Скриншот

Тогда же отреагировал глава офиса президента Андрей Ермак: чиновник назвал российского главу государства "старым, сумасшедшим кр*ном".

Напоминаем, 20 декабря Фокус опубликовал комментарий советника президента по коммуникационным вопросам Дмитрия Литвина, который рассказал историю появления нецензурных слов Зеленского.