Медведєв звинуватив Зеленського у зриві "мирних переговорів" через вислів про Путіна

Російські політики винятково коректні та чемні, запевнив експрезидент РФ Дмитро Медведєв. Після цього він розкритикував Україну та українського президента, застосувавши лайку у кожному абзаці.

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У РФ звинуватили президент України Володимира Зеленського у тому, що в нього начебто "здали нерви", коли він почув погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ракету "Орешник". Саме з цієї причини з'явився гострий вислів українця у мережі X (Twitter) і це призвело до того, що мирних перемовин ніби-то не буде. Про те, яким чином допис Зеленського впливає на завершення війни і як до цього причетний майбутній очільник США Дональд Трамп, заступник голови Радбезу РФ та експрезидент Дмитро Медведєв написав у Telegram-каналі.

Медведєв заявив, що Володимир Зеленський надто гостро висловився щодо слів очільника Кремля, щоб начебто навмисно образити новообраного президента США Дональда Трампа. На думку російського політика, таким чином зірвались "мирні переговори", після яких мали б відбутись вибори в Україні. Росіянин переконаний, що таким способом український глава держави хоче продовжити війну, "втриматись при владі", і щоб США і далі "давали гроші і зброю".

"Ось тобі, ніяких переговорів з Росією, бо при таких відносинах вони неможливі", — написав Медведєв слова, які, як він подумав, є в голові Зеленського.

Разом з тим заступник голови Радбезу пояснив, що, наприклад, він та нинішній президент РФ Володимир Путін завжди "чемні та коректні". Тому у нього виникли особливо сильні емоції, коли прочитав слова Зеленського під виступом очільника Кремля про удари "Орешника" по Києву. У дописі російського політика можна побачити багато емоційних висловлювань, як, наприклад, "бандерівська мразь", "прострочена наркоманська гнида", "недоносок", "распоясавшийся ублюдок". Також Медведєв, який щойно вихвалявся чемністю, побажав українському політику опинитись у ямі з нечистотами. Були й інші аналогічні вислови.

Зеленський та Путін - коментар Медведєва щодо перемовин і скандального допису Фото: Скриншот

Зеленський та Путін — історія сутички 19 грудня

Зазначимо, допис Медведєва з'явилась за добу після інциденту у соцмережах, у якому фігурували слова Зеленського в X та виступ Путіна на пресконференції. Путін заявив, що йому було б цікаво побачити удар ракети "Орешник" по Києву і те, як з цим не впораються західні системи ППО і ПРО.

Під фрагментом виступу очільника Кремля Зеленський опублікував коментар з нецензурним висловом. У короткому дописі ідеться про те, що не можуть бути цікавими смерті людей під час війни. Крім того, президент назвав Путіна словом, яке починається на літеру "Д" і закінчується на "б" (у перекладі українською мовою).

Зеленський та Путін - публікація українського президента в X Фото: Скриншот

Тоді ж відреагував голова офісу президента Андрій Єрмак: посадовець назвав російського главу держави "старим, божевільним кр*ном".

Нагадуємо, 20 грудня Фокус опублікував коментар радника президента з комунікаційних питань Дмитра Литвина, який розповів історію появи нецензурних слів Зеленського.