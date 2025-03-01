Путин радуется провалу переговоров Трампа и Зеленского, но боится "ловушки" от США, — СМИ

По информации СМИ, многие в окружении Путина не верят в происходящее между США и Украиной, однако руководство РФ "не до конца понимает стратегии Трампа и остерегается ловушек".

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Чиновники в российском Кремле не могут поверить в сногсшибательный поворот событий, что президент США Дональд Трамп "воплощает все мечты Владимира Путина относительно Украины". Однако в РФ убеждены, что такие действия 47-го главы США могут быть "ловушкой", сообщает издание Bloomberg.

Журналисты пишут, что исходя из сложившейся ситуации, президент РФ может позволить себе "отдохнуть и наблюдать, потому что все идет так, как он хочет". В то же время один из собеседников издания на прошлой неделе сообщил, что многие в Кремле не верят в происходящее, а руководство РФ "не до конца понимает стратегию Трампа и остерегается ловушек".

В Москве также обеспокоены тем, что Трамп является нетерпеливым, и пытается достичь "немедленного прекращения огня" между Россией и Украиной, что обещал воплотить вскоре после вступления в должность в январе. В то же время когда экономика России демонстрирует признаки замедления, Путин может захотеть прекратить войну, однако в самой Москве неоднократно отрицали вероятность прекращения огня.

"В противном случае, встреча Трампа и Зеленского выглядит явной победой Кремля. Поскольку выборы в Украине были приостановлены из-за военного положения, введенного после вторжения России в 2022 году, Путин неоднократно ставил под сомнение легитимность Зеленского как главы государства. Теперь голоса США, близкие к администрации Трампа, повторяют желание Путина, чтобы Зеленский ушел [со своей должности]", — пишут журналисты.

С точки зрения России, текущая ситуация выглядит так, будто отношения США с Украиной — и с Европой в целом — почти потерпели крах. В частности, это коррелируется с выступлением Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2007 году и спичем Вэнса на нынешнем саммите в Мюнхене.

"Еще до того, как начались какие-либо переговоры о прекращении войны, Трамп уже согласился на требование России, чтобы Украина отказалась от стремления присоединиться к НАТО. В США заявили, что Украине нереалистично рассчитывать на возвращение территории, оккупированной Россией с 2014 года, включая Крымский полуостров, а впоследствии Трамп отрицал вероятное присутствие американских войск в качестве миротворцев для поддержания режима прекращения огня", — добавляет СМИ.

Журналисты резюмируют, что сейчас после перепалки в Белом Доме именно лидеры Европы оказались в центре внимания после "увиденного шока", но сейчас только от них "зависит судьба Украины и безопасность их собственного континента".

Ранее сообщалось о 5 последствиях спора между Зеленским и Трампом. Политолог Олег Лесной рассказал, как именно США могут прекратить помощь Украине, продолжатся ли переговоры о мире, и кто остался среди союзников Украины.

Впоследствии стало известно, что Трамп усилит давление на Украину, избегая прямых контактов с Зеленским. СМИ отмечает, что Трамп не собирается отказываться от плана быстро подписать мировое соглашение несмотря на публичную перепалку лидеров Украины и США.