Путін радіє провалу перемовин Трампа та Зеленського, та боїться "пастки" від США, — ЗМІ

За інформацію ЗМІ, багато хто в оточенні Путіна не вірить в те, що відбувається між США та Україною, однак керівництво РФ "не до кінця розуміє стратегії Трампа й остерігається пасток".

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Чиновники в російському Кремлі не можуть повірити в карколомний поворот подій, що президент США Дональд Трамп "втілює всі мрії Володимира Путіна щодо України". Однак у РФ переконані, що такі дії 47-го глави США можуть бути "пасткою", повідомляє видання Bloomberg.

Журналісти пишуть, що виходячи з чинної ситуації, президент РФ може дозволити собі "відпочити та спостерігати, бо все йде так, як він хоче". Водночас один зі співрозмовників видання минулого тижня повідомив, що багато хто в Кремлі не вірить в те, що відбувається, а керівництво РФ "не до кінця розуміє стратегії Трампа й остерігається пасток".

В Москві також стурбовані тим, що Трамп є нетерплячим, і намагається досягнути "негайного припинення вогню" між Росією та Україною, що обіцяв втілити незабаром після вступу на посаду в січні. Водночас коли економіка Росії демонструє ознаки сповільнення, Путін може захотіти припинити війну, однак в самій Москві неодноразово заперечувати ймовірність припинення вогню.

"В іншому випадку, зустріч Трампа і Зеленського виглядає явною перемогою Кремля. Оскільки вибори в Україні були призупинені через воєнний стан, запроваджений після вторгнення Росії у 2022 році, Путін неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського як глави держави. Тепер голоси США, близькі до адміністрації Трампа, повторюють бажання Путіна, щоб Зеленський пішов [зі своєї посади]", — пишуть журналісти.

З погляду Росії, поточна ситуація виглядає так, наче відносини США з Україною — і з Європою в цілому — майже зазнали краху. Зокрема, це корелюється з виступом Путіна на Мюнхенській конференції з питань безпеки у 2007 році та спічем Венса на цьогорічному самміті в Мюнхені.

"Ще до того, як почалися будь-які переговори про припинення війни, Трамп уже погодився на вимогу Росії, щоб Україна відмовилася від прагнення приєднатися до НАТО. У США заявили, що Україні нереалістично розраховувати на повернення території, окупованої Росією з 2014 року, включно з Кримським півостровом, а згодом Трамп заперечив ймовірну присутність американських військ як миротворців для підтримки режиму припинення вогню", — додає ЗМІ.

Журналісти резюмують, що наразі після перепалки в Білому Домі саме лідери Європи опинилися в центрі уваги після "побаченого шоку", але зараз тільки від них "залежить доля України та безпека їхнього власного континенту".

Раніше повідомлялося про 5 наслідків суперечки між Зеленським та Трампом. Політолог Олег Лісний розповів, як саме США можуть припинить допомогу доя України, чи продовжаться перемовини про мир, та хто лишився серед союзників України.

Згодом стало відомо, що Трамп посилить тиск на Україну, уникаючи прямих контактів із Зеленським. ЗМІ зазначає, що Трамп не збирається відмовлятися від плану швидко підписати мирову угоду попри публічну перепалку лідерів України та США.