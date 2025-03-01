Путин аплодирует, Си Цзиньпин потирает руки: 5 последствий спора между Зеленским и Трампом

Прекратит ли помощь США, продолжатся ли переговоры о мире, и кто остался среди союзников Украины. Как громкий скандал на переговорах Трампа и Зеленского повлияет на отношения Киева и Вашингтона и не было ли все это срежиссировано заранее? Ответ на эти вопросы Фокусу дал политолог Олег Лесной.

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После скандальной встречи в Овальном кабинете Дональда Трампа с Владимиром Зеленским последнего поддержал целый ряд мировых лидеров. Сторону украинского президента в массе своей заняли и ведущие американские СМИ. Уже после того, как градус напряжения несколько упал, непосредственные участники исторической перепалки высказали свои мысли относительно того, что произошло. В частности, Зеленский, поблагодарив всю власть США и американский народ за поддержку Украины, акцентировал, что Киев и в дальнейшем стремится достичь устойчивого и справедливого мира. В то же время президент Соединенных Штатов, отметив, что встреча "не была замечательной", добавил, мол, прекращение огня на самом деле может быть "немедленным". Действительно ли, несмотря на инцидент, перемирие при посредническом участии в процессе Вашингтона, все еще является реальностью, — поинтересовался Фокус у политолога Олега Лесного.

Учитывая последние события, насколько реально сегодня говорить о достижении перемирия в российско-украинской войне?

Отбрасывая все эмоции, должны четко осознавать, что на самом деле быстрое перемирие — это ничто иное, как прихоть Трампа или кого-то другого, но точно не Украины. Почему? Потому что перемирие и окончание войны — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И если мы будем отталкиваться именно от этой позиции, то о перемирии мы действительно, думаю, можем забыть. Но если для нас все ожидаемо в смысле прогнозируемого давления, то у Трампа сейчас ситуация аховая, ведь он, старательно играя роль всемирного миротворца, цинично, нагло и безосновательно начал "топить" жертву агрессии. Я очень хотел бы, чтобы Трамп с Ди Венсом на пару в таком же ключе поговорили с Путиным. Слабо? Убежден, что да, слабо.

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщает о том, что администрация президента США после инцидента в Овальном кабинете, рассматривает вопрос прекращения всей военной помощи Украине. Итак, перекроет Трамп кран поддержки Киева или нет?

Пусть прекратит, и это непременно станет гвоздем в гроб его политической карьеры, потому что и весь цивилизованный мир, и американские граждане понимают неадекватность ситуации, когда великая держава, называющая себя союзником, наносит удары ниже пояса более слабой стране, которая к тому же находится в войне. Знаете, позиция Трампа напоминает историю о жертве изнасилования, что она, мол, сама виновата в преступлении, потому что надела слишком короткую юбку. Убежден, что когда-то Америка тоже наденет короткую юбочку и получит то, что сейчас от нее получила Украина. Это — вопрос времени, потому что Китай уже оделся в соответствующий костюмчик и с нетерпением ждет встречи с американской короткой юбочкой. Можно на ситуацию посмотреть под таким углом? Думаю, да, но очевидно, что ослепленный манией собственного величия, Трамп этого сейчас просто не видит. Он сейчас занят тем, что демонстрирует "мужество" по отношению к тому, кто истекает кровью. Но, возвращаясь к вопросу о помощи, отмечу следующее: в любом случае, властная система сдержек и противовесов в США выстроена так, что если бы Трампу не хотелось бы здесь и сейчас полностью перекрыть кран помощи Украине, у него ничего из этого не получится.

Если отбросить пропагандистскую компоненту, как скандал в Белом доме может в конце концов использовать Кремль?

В том, что Путин сейчас аж ладони стер, аплодируя Трампу, нет никаких сомнений. Между тем Трамп делает колоссальную ошибку, пытаясь бить своих же по и без того залитому кровью лицу. Следует понимать, что эта история не столько даже об Украине. Это о слабости Соединенных Штатов и на этой слабости непременно сыграет и Москва, и Пекин. То есть, бумеранг Трампу прилетит еще тот.

Обозреватель The Financial Times Бен Холл отмечает, что Трамп и Ди Вэнс заранее готовили провальную встречу с Зеленским, устраивая ему ловушку. Разделяете ли вы такое мнение?

Да, думаю, ничего случайного не бывает, поэтому вполне допускаю, что это шоу было спланировано с самого начала, чтобы Трамп и Ди Вэнс вышли из него такими себе альфа-самцами. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы выглядеть альфа-самцом, нужно чтобы у твоих ног лежал труп предыдущего альфа-самца или негодяя. Если же этого нет, значит ты на самом деле и являешься тем самым негодяем. И чрезвычайно важный нюанс заключается в том, что в то самое время, когда Трамп и Ди Вэнс играли свое шоу, в Украине гибли военные, разрушались украинские города, за которые на словах очень переживает будущий номинант Нобелевской премии мира в лице Трампа. Обидно, но факт: президент США все никак не решится дать ответ на вопрос, а почему же гибнут люди и разрушаются города? Ответ вполне очевиден и лежит на поверхности — потому, что их убивает и разрушает Россия.

Кто после громкого скандала в Белом доме может считаться ключевым и надежным союзником Украины?

Я очень надеюсь, что Трамп в конце концов поймет, насколько неудачным во всех возможных и невозможных смыслах оказалось его шоу. Мы уже, кстати, пережили слова хозяина Белого дома, что Украина вроде бы сама виновата в войне, что ею руководит то диктатор, а то уже — не диктатор. То есть, если Трамп сегодня называет белое — черным, это вовсе не означает, что завтра все не будет происходить с точностью до наоборот. Впрочем, возвращаясь к вашему вопросу, замечу, что нашим ключевым союзником были и остаются ВСУ. Кроме того, нашим надежным союзником остается Европа, которая реально прозрела окончательно и бесповоротно. Если еще недавно можно было говорить о том, что Европа просыпается, то сегодня она должна надевать сапоги, брать автоматы и что-то реально делать, поскольку в этом мире кто-то в конце концов должен быть взрослым и это точно не Соединенные Штаты.

Знаете, не очень люблю сейчас цитировать советские фильмы и песни когда-то очень приятных мне рок-музыкантов, но, если не ошибаюсь, у Цоя, были такие строки: "Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро". Поэтому, как бы там ни было, но по моему убеждению, Трамп во время встречи с Зеленским сам себе выстрелил в ногу, потому что все увидели, что взрослой там выглядела Украина в лице президента. Ну, а Европа должна была бы окончательно избавиться от любых иллюзий относительно нынешнего президента США, глядя на то, как он на днях встречал Макрона или общался с президентом Польши (прибыв в Белый дом, Дуда ждал Трампа около часа, тогда как сама встреча длилась 10 минут — ред.)

Таким образом, надо было сразу понимать, что в Белый дом пришла новая формация, которая не понимает, что такое международное право, дипломатический этикет и вообще — нормальные цивилизованные отношения с государствами. Для нынешней администрации США есть только один закон: "Деньги, деньги, деньги". Поэтому, опять же, завтра все в мире в целом и Европе, в частности, должны проснуться взрослыми.