"Новый мировой порядок": на обложке The Economist появились Трамп и Путин (фото)

Накануне США стали на сторону России и Северной Кореи против Украины и Европы во время заседания ООН. В The Economist отметили, что приближается мир, в котором крупные государства запугивают мелкие.

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Вышел новый выпуск журнала The Economist под названием "Новый мировой порядок Дональда". Кадром издание поделилось в своих соцсетях.

На обложке: президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

Новая обложка The Economist Фото: The Economist

"Разрыв порядка после 1945 года набирает темпы", — отмечают журналисты The Economist.

Они напомнили, что в ООН накануне США стали на сторону России и Северной Кореи против Украины и Европы, проголосовав за нейтральную резолюцию, в которой РФ не называется агрессором.

"Отдельно вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что до июня НАТО может быть мертвым", — добавляют журналисты.

В The Economist отметили, что приближается мир, в котором крупные государства заключают сделки и запугивают мелкие.

"Грустно, просто грустно!", "Ужас! Ужас! Ужас!", "Трамп просто выполняет свою роль щенка Путина к его услугам..... и победитель... Китай", "Зомби-апокалипсис", — реагируют пользователи сети на новую обложку The Economist.

Напомним, Трамп дал прогноз относительно завершения войны в Украине.

Также Фокус писал, сможет ли Трамп заблокировать вступление Украины в НАТО.