"Новый мировой порядок": на обложке The Economist появились Трамп и Путин (фото)
Накануне США стали на сторону России и Северной Кореи против Украины и Европы во время заседания ООН. В The Economist отметили, что приближается мир, в котором крупные государства запугивают мелкие.
Вышел новый выпуск журнала The Economist под названием "Новый мировой порядок Дональда". Кадром издание поделилось в своих соцсетях.
На обложке: президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.
"Разрыв порядка после 1945 года набирает темпы", — отмечают журналисты The Economist.
Они напомнили, что в ООН накануне США стали на сторону России и Северной Кореи против Украины и Европы, проголосовав за нейтральную резолюцию, в которой РФ не называется агрессором.
"Отдельно вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что до июня НАТО может быть мертвым", — добавляют журналисты.
В The Economist отметили, что приближается мир, в котором крупные государства заключают сделки и запугивают мелкие.
"Грустно, просто грустно!", "Ужас! Ужас! Ужас!", "Трамп просто выполняет свою роль щенка Путина к его услугам..... и победитель... Китай", "Зомби-апокалипсис", — реагируют пользователи сети на новую обложку The Economist.
Напомним, Трамп дал прогноз относительно завершения войны в Украине.
Также Фокус писал, сможет ли Трамп заблокировать вступление Украины в НАТО.