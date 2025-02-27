Конец иллюзий. Действительно ли Дональд Трамп заблокирует членство Украины в НАТО

Дональд Трамп заявляет, что в рамках будущего мирного соглашения исключает возможность членства Украины в НАТО. Действительно ли на евроатлантических стремлениях Киева, которые зафиксированы на конституционном уровне, можно поставить крест, выяснял Фокус.

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Комментируя будущее соглашение о прекращении войны, президент США, среди прочего, заявил, что о НАТО в контексте членства в блоке Украины "можно забыть". Более того, глава Белого дома добавил, что причиной полномасштабного вторжения РФ в Украину якобы стал Североатлантический Альянс, а именно — обещание, что Киев когда-то непременно станет его полноценным членом. "Я думаю, что, возможно, именно из-за этого все и началось", — резюмировал Дональд Трамп.

Весьма показательно, что громкие заявления высшего американского руководства относительно невозможности принятия Украины в НАТО в принципе, несмотря на фиксацию таких намерений на предыдущих саммитах Альянса, члены-участники военно-политического блока пока не комментируют. Из всех государств-членов, а их 32, отреагировала на сигналы из Вашингтона только глава итальянского правительства Джорджа Мелони, у которой, к слову, сложились хорошие и в определенной степени даже дружеские отношения с Трампом.

Джорджа Мелони уверена: "Заложить основы справедливого и прочного мира в Украине можно лишь при условии предоставления Киеву адекватных гарантий безопасности"

Премьер Италии считает, что лучшим вариантом гарантий безопасности для Украины будет их воплощение в рамках НАТО. "Заложить основы справедливого и длительного мира в Украине можно лишь при условии предоставления Киеву адекватных гарантий безопасности. Такие гарантии должны быть реализованы в контексте Атлантического альянса. Я считаю, что это лучшая структура для обеспечения мира, который не является ни хрупким, ни временным, и который предотвращает риск того, что Европа может вскоре снова скатиться в драму войны", — отметила Джорджа Мелони.

По ее убеждению, любые другие решения относительно гарантий безопасности "представляются более сложным и менее эффективными".

Какую линию в отношении НАТО и почему проводит Трамп

В том, что заявления Трампа о невозможности принятия Украины в НАТО связаны с его недавним разговором с Путиным, не сомневается никоим образом политолог Петр Олещук. В разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Очевидно, что Путин неплохо "поездил по ушам" Трампа, заявляя, что для РФ членство Украины в Альянсе является категорически неприемлемым. Кроме того, тактика Кремля свидетельствует о том, что в Москве хотят, чтобы Украина внесла соответствующие изменения в Конституцию, а непосредственно НАТО отменило Бухарестскую декларацию 2008 года, в которой говорится, что будущее Киева именно в НАТО. И поскольку для Путина вопрос Украины в НАТО принципиальный, а для Трампа — нет, последний и говорит, хорошо, пусть Украина забудет о НАТО".

Петр Олещук считает, что у США никогда не было серьезных намерений давать "добро" на принятие Украины в Альянс. "Пусть Трамп даст Рубио команду, чтобы тот нашел где-то в архивах Госдепа хотя бы один конкретный документ, где говорится о календарном плане вступления Украины в НАТО. Рубио даже при невероятном желании ничего подобного не найдет днем с огнем, кроме деклараций об открытых дверях, окнах Альянса и тому подобное. Понимая, как этот вопрос тригерит россиян, американцы одновременно не говоря четкое "Нет" Украине, эффективно манипулировали этой темой. Трамп эту лавочку с манипуляциями прикрыл, публично признав американскую политику в отношении Украины и НАТО, которая была такой десятилетиями".

Эксперт отметил, что реальная, а не декларативная структура НАТО выглядит как "Соединенные Штаты +", а именно тот факт, что США являются основным военным потенциалом Альянса, его ударной силой, позволяет Трампу озвучивать в единоличном порядке заявления о непринятии Украины в этот военно-политический блок. "В конце концов именно США будут решать, будет с кем-то воевать НАТО или не будет, защищать кого-то или нет. И все в Альянсе это понимают, поэтому никто особо не спешит выступать против Трампа. То есть, НАТО сейчас сильно шатается на фоне стремлений Белого дома сократить расходы Пентагона на 30% в течение следующих пяти лет за счет присутствия американских войск в Европе", — отметил Олещук.

В этом контексте эксперт обращает внимание на тактику "ведущего евроатлантиста Германии", будущего канцлера Фридриха Мерца, который не просто намекает на необходимость создания европейского аналога НАТО, но и предполагает, что до следующего саммита в июне Альянс, как таковой, может вообще не дожить.

"Мерц акцентирует на необходимости заключения пакта с ядерными державами Европы — Францией и Великобританией — для собственной защиты. Будущий глава правительства ФРГ прозрачно намекает на создание ядерного потенциала в Германии. В то же время резкие по отношению к администрации Трампа заявления Мерца ставят вопрос о том, а будет ли вообще существовать НАТО через небольшой промежуток времени? Насчет этого на самом деле есть большие сомнения. Не исключено, что довольно скоро мы увидим новые без пековые соглашения между европейцами", — подчеркивает политолог.

Действительно ли вопрос членства Украины в НАТО может оказаться за скобками

Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "На самом деле, Трамп и раньше высказывался, мягко говоря, скептически относительно евроатлантического будущего Украины, и в этом контексте его позиция вполне совпадает с путинскими "хотелками". Но показательно, что НАТО, как коллективный орган, на эти заявления Трампа не реагирует. Очевидно, мы увидим эту реакцию только тогда, когда будет какое-то рамочное соглашение, теоретически подписанное между США, РФ, Украиной и ЕС".

Политолог допускает вариант, когда вопрос Украины и НАТО останется за скобками: "То есть НАТО не будет давать России гарантий о том, что никогда не примет в свои ряды Украину, ведь это выстрел себе же в ногу и дискредитация всех ценностей, на которых Альянс основан. Украина при этом и в дальнейшем будет двигаться по пути внедрения стандартов НАТО в части проведения политических, экономических и военных реформ, просто это не будет определенный период нигде фигурировать в документах".

Эксперт напоминает: Барак Обама прямо и публично говорил, что Украина не вступит в НАТО Фото: AFP

Если Россия в рамках заключения мирного соглашения будет настаивать на "вечном" нейтральном статусе Киева, замечает Игорь Рейтерович, непосредственно в Украине могут возникнуть проблемы, ведь в Верховной Раде вряд ли найдется 300 голосов для внесения соответствующих изменений в Основной закон. Тем более, напоминает эксперт, так или иначе видоизменять Конституцию запрещено на время действия правового режима военного положения. А это значит, что вопрос НАТО может остаться за скобками де-юре, но позволит при этом Путину выйти и сказать, что "мы добились своего, и Украина в НАТО никогда не вступит". При этом на уровне законов, прогнозирует аналитик, это направление может оставаться и его публично актуализируют после смены правящего режима в России.

Комментируя заявление Дональда Трампа о том, что якобы именно из-за евроатлантических планов Киева РФ начала войну против Украины, Игорь Рейтерович напомнил, что агрессия России стартовала еще в 2014 году при президентстве Обамы, который прямо и публично говорил, что Украина не вступит в Альянс. Заметив, что на тот момент евроатлантический курс Украины еще не был зафиксирован на конституционном уровне, эксперт резюмировал, что по факту Россия напала на нейтральную страну. Учитывая это, отмечает Игорь Рейтерович, НАТО никоим образом не является причиной российского вторжения.

Заметим, что согласно данным недавнего социсследования группы "Рейтинг", сейчас вступление Украины в НАТО поддерживают 67% граждан.