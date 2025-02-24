Война в 2025 году: стоит ли Украине надеяться на близкий мир от Трампа

Сегодня, 24 февраля исполняется ровно три года с начала полномасштабной российско-украинской войны. Следует ли ожидать, что в течение 2025-го удастся достичь мирного урегулирования, выяснял Фокус.

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Вполне очевидно, что на пороге четвертого года российско-украинской войны роль ключевого миротворца пытается играть президент США, который уже успел пообщаться с Путиным по телефону и предположил, что встретится с главой Кремля с глазу на глаз до конца февраля. Кроме того, с подачи Дональда Трампа недавно состоялась первая с начала полномасштабного вторжения РФ официальная встреча американской и российской делегаций.

Параллельно с этим Белый дом ведет коммуникацию с Украиной. В частности, на днях в Киеве побывал спецпредставитель американского президента Кит Келлог, а во время недавней Мюнхенской без пековой конференции переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом провел Владимир Зеленский.

Когда следует ожидать установления режима прекращения огня

Таким образом, несмотря на скандальные заявления президента США, диалог между Киевом и Вашингтоном продолжается. Наряду с тем, Трамп, который, будучи кандидатом в президенты, уверял, что положит конец российско-украинской войне в течение 24 часов, выступая на днях на инвестиционном саммите в Майами, отметил, что урегулировать конфликт в Украине можно за год, "иначе может начаться третья мировая война, от которой мы не так уж и далеко".

Трамп, будучи кандидатом в президенты, уверял, что положит конец войне в течение 24 часов

В том, что в текущем году шансы на прекращение как минимум активной фазы боевых действий на порядок выше, чем в 2024-м, убежден политолог Игорь Рейтерович. "Что можно точно сказать, так это то, что у Украины с одной стороны есть силы и средства для того, чтобы противостоять российской агрессии, а с другой — не утрачено единство общества вокруг этой борьбы. При этом, именно единство общества — самый главный фактор и ресурс, который мы должны использовать по максимуму в переговорах с нашими партнерами. Но ожидать быстрого решения глобальной проблемы, которую создала Россия, к сожалению, пока не приходится", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом. Между тем, по его убеждению, 2025-й выглядит более перспективным чем предыдущий год в контексте установления мира. "Как минимум, мы уже видим определенные шаги на пути к попыткам мирного урегулирования. Когда эти шаги будут доведены до уровня предложений — вопрос. Я думаю, это займет не годы, но месяцы и ближе к осени может быть достигнута договоренность о режиме прекращения огня. Но главный вопрос заключается в том, насколько эта договоренность будет быстро реализована де-факто", — заключает Игорь Рейтерович. Под призмой оптимистических ожиданий смотрят на 2025 год и другие эксперты, с которыми пообщался Фокус.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и генерала Кита Келлога (специального представителя президента США Дональда Трампа) в Киеве 20 февраля Фото: Getty Images

Что будет означать для Украины гарантированный мир в 2025 году

Несмотря на риторику Трампа и "тренд катастрофизма" относительно восприятия текущих событий, на четвертом году полномасштабной войны о вероятной капитуляции Украины говорить не приходится, считает политолог Олег Постернак. Зато в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Шанс на гарантированный мир в текущем году я считаю достаточно высоким. Впрочем, вряд ли этот мир станет справедливым, на чем вполне закономерно настаивает Киев, ведь по всем четырем базовым вопросам войны Украина не будет стопроцентно удовлетворенной в результате гарантированного мира. Первый вопрос — это геополитика и здесь Россия будет продавливать нейтралитет Украины. Второе — это территории и РФ, убежден, будет пытаться получить даже те части Херсонской и Запорожской областей, которые она пока не оккупировала. Третий вопрос лежит в экономической плоскости и здесь Москва правдами-неправдами будет пытаться избавиться от западных санкций. Четвертый вопрос, а точнее проблема заключается в том, что Украина может претерпеть существенные ограничения в количестве вооруженных сил, на чем тоже упорно будет настаивать Россия".

Вице-президент США Дж.Д.Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский встретились на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Фото: Getty Images

Эксперт прогнозирует, что по всем четырем очерченным направлениям Украина будет вынуждена пойти на компромиссы. При этом, отмечает Олег Постернак, если представления о компромиссах Украины пока имеют более-менее четкие очертания, то позиция РФ в части готовности к каким-то уступкам остается весьма туманной.

Отталкиваясь от указанного, политолог констатировал: "На данный момент словосочетание "справедливый мир" является лишь одной из дефиниций о форумах и формулах мира, планах устойчивости, не более того. А вот поставит ли 2025 год точку в полномасштабной российско-украинской войне? Вероятность этого точно выше, чем была в прошлом году. Думаю, процентов на шестьдесят, что да, текущий год действительно станет годом конца полномасштабной войны".

Какой вариант мирного плана следует ожидать в 2025 году

Несмотря на острую зависимость Украины от западной поддержки, пока нет никаких оснований говорить о вероятности капитуляции. Такое убеждение в разговоре с Фокусом выразил политолог Игорь Петренко. "Несмотря на то, что мы имеем диверсифицированные западные поставки в неполном объеме, не следует забывать о том, что у нас еще есть отдельный европейский трек, двусторонние соглашения по безопасности с целым рядом стран и так далее. Да, вне всякого сомнения, следует расширять этот круг за счет Глобального Юга, Китая, но говорить о капитуляции сегодня точно не имеет никаких оснований. Действительно, мы видим много разных, скажем так, неоднозначных заявлений со стороны Трампа, однако следует учитывать, что сейчас нет никаких конкретных договоренностей, а встреча США и РФ в Эр-Рияде фактически свелась к смотринам без конкретики".

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Подчеркнув, что Дональд Трамп сейчас пытается давить на Украину и персонально на президента Зеленского, политолог отметил следующее: "Очевидно, старый-новый президент США обиделся, что украинский президент сразу не подписал соглашение о редкоземельных металлах. Скорее всего, именно это ключевая причина достаточно жесткой риторики Трампа по отношению к Банковой, в частности о 4% рейтинга Зеленского, что абсолютно не соответствует действительности. То есть Трамп, как, кстати, и некоторые политические силы внутри нашей страны, говорит немало тезисов, которые созвучны с российской пропагандой. Но есть вещи глубинного, национального интереса Соединенных Штатов и Запада в целом, которые в конце концов будут сдерживающими факторами для того, чтобы США полностью не сдали Украину Путину".

Учитывая текущую динамику Игорь Петренко прогнозирует, что в случае достижения в 2025 году мира, этот мир будет несправедливым по отношению к Украине и ключевой вопрос будет заключаться в том, насколько именно несправедливым. При худшем сценарии, считает политолог, произойдет замораживание конфликта с параллельным снятием разноплановых антироссийских запретов и санкций. Такое развитие событий политолог называет фактической победой Путина, который получит 20% украинских территорий, сухопутный коридор в Крым, гарантии относительно нейтралитета Украины и тому подобное.

В случае практической реализации другого — половинчатого сценария, моделирует ситуацию Игорь Петренко, Украина, хоть и пойдет на определенные уступки, получит взамен в том или ином виде гарантии безопасности и продолжение западной финансовой и военной поддержки. Этот половинчатый, или иначе говоря, компромиссный мир, Игорь Петренко тоже считает несправедливым. При этом эксперт особо подчеркивает, что несмотря на любую переговорную погоду, высшее украинское руководство должно постоянно говорить о необходимости установления устойчивого и справедливого мира. Между тем, такой мир, по убеждению Игоря Петренко, по факту является вряд ли достижимой максимой, учитывая потребительский подход Трампа к геополитике в целом и российско-украинской войне, в частности.