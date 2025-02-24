Війна у 2025 році: чи варто Україні сподіватися на близький мир від Трампа

Сьогодні, 24 лютого виповнюється рівно три роки від початку повномасштабної російсько-української війни. Чи слід очікувати, що протягом 2025-го вдасться досягти мирного врегулювання, з’ясовував Фокус.

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Цілком очевидно, що на порозі четвертого року російсько-української війни роль ключового миротворця намагається грати президент США, який вже встиг поспілкуватися з Путіним по телефону і припустив, що зустрінеться з очільником Кремля віч-на-віч до кінця лютого. Крім того, з подачі Дональда Трампа нещодавно відбулася перша від початку повномасштабного вторгнення РФ офіційна зустріч американської та російської делегацій.

Паралельно з цим Білий дім веде комунікацію з Україною. Зокрема, днями у Києві побував спецпредставник американського президента Кіт Келлог, а під час нещодавньої Мюнхенської безпекової конференції переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом провів Володимир Зеленський.

Коли слід очікувати встановлення режиму припинення вогню

Таким чином, попри скандальні заяви президента США, діалог між Києвом та Вашингтоном триває. Поряд з тим, Трамп, який будучи кандидатом в президенти запевняв, що покладе край російсько-українській війні протягом 24 годин, виступаючи днями на інвестиційному саміті в Маямі, наголосив, що врегулювати конфлікт в Україні можна за рік, "бо інакше може розпочатися третя світова війна, від якої ми не так вже й далеко".

Трамп, будучи кандидатом в президенти, що покладе край війні протягом 24 годин

В тому, що у поточному році шанси на припинення як мінімум активної фази бойових дій є на порядок вищими, аніж у 2024-му, переконаний політолог Ігор Рейтерович. "Що можна точно сказати, так це те, що в України з одного боку є сили і засоби для того, щоб протистояти російській агресії, а з іншого — не втрачена єдність суспільства довкола цієї боротьби. При цьому, саме єдність суспільства – найголовніший фактор і ресурс, який ми маємо використати по максимуму в переговорах з нашими партнерами. Але очікувати на швидке вирішення глобальної проблеми, яку створила Росія, на жаль, поки що не доводиться", — зауважує експерт у розмові з Фокусом. Між тим, на його переконання, 2025-й виглядає перспективнішим ніж попередній рік в контексті встановлення миру. "Як мінімум, ми вже бачимо певні кроки на шляху до спроб мирного врегулювання. Коли ці кроки будуть доведені до рівня пропозицій — питання. Я думаю, це займе не роки, але місяці і ближче до осені може бути досягнута домовленість про режим припинення вогню. Але головне питання полягає в тому, наскільки ця домовленість буде швидко реалізована де-факто", — підсумовує Ігор Рейтерович. Під призмою оптимістичних очікувань дивляться на 2025 рік й інші експерти, з якими поспілкувався Фокус.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та генерала Кіта Келлога (спеціального представника президента США Дональда Трампа ) в Києві 20 лютого Фото: Getty Images

Що означатиме для України гарантований мир у 2025 році

Попри риторику Трампа і "тренд катастрофізму" щодо сприйняття поточних подій, на четвертому році повномасштабної війни про ймовірну капітуляцію України говорити не доводиться, вважає політолог Олег Постернак. Натомість у розмові з Фокусом експерт зауважив наступне: "Шанс на гарантований мир у поточному році я вважаю достатньо високим. Втім, навряд чи цей мир стане справедливим, на чому цілком закономірно наполягає Київ, адже по всім чотирьом базовим питанням війни Україна не буде стовідсотково задоволеною внаслідок гарантованого миру. Перше питання – це геополітика і тут Росія буде протискати нейтралітет України. Друге – це території і РФ, переконаний, буде намагатися отримати навіть ті частини Херсонської та Запорізької областей, які вона наразі не окупувала. Третє питання лежить в економічній площині і тут Москва правдами неправдами намагатиметься позбутися західних санкцій. Четверте питання, а точніше проблема полягає в тому, що Україна може зазнати суттєвих обмежень у кількості збройних сил, на чому теж вперто наполягатиме Росія".

Віцепрезидент США Дж.Д.Венс, держсекретар США Марко Рубіо та президент України Володимир Зеленський зустрілися на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого Фото: Getty Images

Експерт прогнозує, що по усім чотирьом окресленим напрямкам Україна буде змушена піти на компроміси. При цьому, наголошує Олег Постернак, якщо уявлення про компроміси України наразі мають більш-менш чіткі обриси, то позиція РФ в частині готовності до якихось поступок залишається вельми туманною.

Відштовхуючись від зазначеного, політолог констатував: "На цей момент словосполучення "справедливий мир" є лише однією з дефініцій про форуми і формули миру, плани стійкості, не понад тим. А ось чи поставить 2025 рік крапку у повномасштабній російсько-українській війні? Ймовірність цього точно вища, ніж була у минулому році. Думаю, відсотків на шістдесят, що так, поточний рік дійсно стане роком кінця повномасштабної війни".

Який варіант мирного плану слід очікувати у 2025 році

Попри гостру залежність України від західної підтримки, наразі не має жодних підстав говорити про вірогідність капітуляції. Таке переконання у розмові з Фокусом висловив політолог Ігор Петренко. "Попри те, що ми маємо диверсифіковані західні поставки в неповному об’ємі, не слід забувати про те, що у нас ще є окремий європейський трек, двосторонні безпекові угоди з цілою низкою країн і так далі. Так, поза всяким сумнівом, слід розширювати це коло за рахунок Глобального Півдня, Китаю, але говорити про капітуляцію сьогодні точно не має жодних підстав. Дійсно, ми бачимо багато різних, скажімо так, неоднозначних заяв з боку Трампа, однак слід враховувати, що зараз не має жодних конкретних домовленостей, а зустріч США та РФ у Ер-Ріяді фактично звелася до оглядин без конкретики".

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Підкресливши, що Дональд Трамп наразі намагається тиснути на Україну та персонально на президента Зеленського, політолог зауважив наступне: "Вочевидь, старий-новий президент США образився, що український президент одразу не підписав угоду про рідкоземельні метали. Радше за все, саме це ключова причина досить жорсткої риторики Трампа по відношенню до Банкової, зокрема про 4% рейтингу Зеленського, що абсолютно не відповідає дійсності. Тобто Трамп, як, до речі, і деякі політичні сили всередині нашої країни, говорить чимало тез, які співзвучні з російською пропагандою. Але є речі глибинного, національного інтересу Сполучених Штатів та Заходу загалом, які зрештою будуть стримуючими чинниками для того, щоб США повністю не здали Україну Путіну".

З огляду на поточну динаміку Ігор Петренко прогнозує, що у разі досягнення в 2025 році миру, цей мир буде несправедливим щодо України і ключове питання полягатиме в тому, наскільки саме несправедливим. При найгіршому сценарії, вважає політолог, відбудеться замороження конфлікту з паралельним зняттям різнопланових антиросійських заборон та санкцій. Такий розвиток подій політолог називає фактичною перемогою Путіна, який отримає 20% українських територій, сухопутний коридор до Криму, гарантії відносно нейтралітету України, тощо.

У разі практичної реалізації іншого – половинчастого сценарію, моделює ситуацію Ігор Петренко, Україна, хоч і піде на певні поступки, отримає натомість в тому чи іншому вигляді гарантії безпеки та продовження західної фінансової і військової підтримки. Цей половинчастий, або інакше кажучи, компромісний мир, Ігор Петренко теж вважає несправедливим. При цьому експерт особливо наголошує, що попри будь-яку переговорну погоду, вище українське керівництво має повсякчас говорити про необхідність встановлення стійкого і справедливого миру. Між тим, такий мир, на переконання Ігоря Петренка, по факту є навряд чи досяжною максимою з огляду на споживацький підхід Трампа до геополітики в цілому і російсько-української війни, зокрема.