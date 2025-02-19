На тлі заяв Трампа: в ЄС знайшли "зайві" 93 млрд євро на оборону й шукають ще, — FT

Європейці думають об’єднатись у фінансуванні оборони, при цьому обійшовши потенційні вето дружніх Кремлю країн. У Великій Британії запропонували створити "банк переозброєння".

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Європейський Союз роздумує над тим, щоб витратити "ковідні" 93 мільярди євро на посилення оборони. Про це 19 лютого з посиланням на джерела повідомили у The Financial Times.

Зазначається, що до таких роздумів ЄС підштовхнуло попередження адміністрації Дональда Трампа про ймовірне припинення підтримки безпеки континенту з боку США. Зазначена сума була виділена на відновлення після пандемії, але може бути скерована на оборонний сектор, зокрема збільшення інвестицій і військових витрат.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн згадала про такий варіант під час засідання Європейської народної партії, це журналістам підтвердили четверо неназваних співрозмовників. Загалом додаткові потреби ЄС у фінансуванні оборони протягом наступного десятиліття оцінюють у приблизно 500 мільярдів євро.

Фон дер Ляєн припустила, що союз міг би перепрофілювати фонди регіонального розвитку, і нагадала про "спільне європейське фінансування". За даними ЗМІ, останніми місяцями в Європі обговорювали план створення міжурядового механізму фінансування оборони. Потенційно він включає Великобританію та Норвегію.

"Цей варіант дозволить обійти право вето нейтральних або дружніх до Росії країн, які не підтримують використання спільного боргу для оборони", — пояснили у виданні.

Британські експерти запропонували "банк переозброєння" за зразком Європейського банку реконструкції та розвитку, куди держави-учасниці надавали б капітал (100 мільярдів євро), але сплачували лише 10% авансу. Решту грошей "банк" запозичив би на ринках капіталу завдяки високому кредитному рейтингу.

Через те, що в ЄС не можуть дійти згоди щодо нових спільних запозичень, поки столиці наполягають на вилученні комісією всіх невитрачених коштів, які вона контролює. Зокрема, йдеться про 93 мільярди євро, які залишились від Фонду відновлення та стійкості після пандемії (RRF). Кілька держав, в тому числі Німеччина, згодні на це лише за умови, що такий крок буде одноразовим.

Скерування невикористаного фінансування на інші витрати потребує змін у правилах фонду, які мають підтримати більшість країн ЄС і Європарламент. Решту грошей, виділених як позики, зможуть використати в інвестиції у дослідження й розробки, а також так звану інфраструктуру подвійного призначення (наприклад, аеропорти, які мають цивільне і військове застосування).

Ще один варіант, який розглядається комісією, — це перепрофілювання так званих фондів згуртованості, які виділяються найменш розвиненим регіонам ЄС. У записці регіонального відділу фінансування комісії зазначено, що "політика згуртованості тепер може підтримувати оборонний сектор, ставлячись до нього значною мірою як до будь-якої іншої галузі".

Фон дер Ляєн оголосила під час Мюнхенській конференції з безпеки, що країнам ЄС також буде дозволено збільшувати національні оборонні бюджети без застосування санкцій згідно з фіскальними правилами блоку.

Нагадаємо, головний редактор Defence Express Олег Катков попередив, що Україні "вже не вистачає" ракет для Patriot. З його слів, через позицію Білого дому постає питання, де брати озброєння для наданих раніше американських систем і винищувачів.

У The Times проінформували, що Велика Британія розглядає можливість постачання Україні для патрулювання неба винищувачів Eurofighter Typhoon.