Відновлення після війни і членство в ЄС: Кабмін ухвалив план дій на 2025 рік, що в пріоритеті
План пріоритетних дій містить майже 400 кроків. Серед них виконання завдань, необхідних для відновлення України під час і після воєнного стану, наближення до членства в ЄС і реформи в межах співпраці з МВФ.
Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік. Він містить майже 400 кроків для всіх міністерств і відомств, зокрема щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом і виконання зобов'язань перед партнерами за програмою підтримки від Європейського Союзу Ukraine Facility, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також у плані прописані завдання для подолання в країні наслідків бойових дій і наближення до членства в ЄС, повідомив народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Нардеп розповів, що в затвердженому документі визначено кроки для:
- відновлення економіки, інфраструктури та підтримки українців, що постраждали внаслідок війни;
- виконання міжнародних зобов'язань, врахування Звіту про прогрес України в межах розширення ЄС, результатів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу;
- реформи в межах співпраці з МВФ;
- реалізація плану Ukraine Facility;
- ухвалення законів для економічного розвитку;
- наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP);
- заходи для сталого розвитку: економічного зростання та соціального добробуту.
Про затвердження плану Уряду на 2025 рік повідомив також постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України, народний депутат від фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук. Він зазначив, що план конкретизує шляхи:
- розв'язання суспільно важливих проблем, спричинених збройною агресією РФ проти України;
- виконання завдань, необхідних для відновлення України під час воєнного стану й у післявоєнний період;
- реалізація міжнародно-правових завдань у галузі євроінтеграції;
- план законопроєктної роботи Верховної Ради;
- наближення до членства в OECP тощо.
Нагадаємо, 17 лютого Кабмін ухвалив зміни до законодавства, згідно з якими чоловіків віком від 25 до 60 років автоматично внесуть до реєстру військовозобов'язаних.
14 лютого представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв, що за рішенням Уряду осіб з інвалідністю більше не будуть направляти на проходження ВЛК.