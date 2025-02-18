Відновлення після війни і членство в ЄС: Кабмін ухвалив план дій на 2025 рік, що в пріоритеті

План пріоритетних дій містить майже 400 кроків. Серед них виконання завдань, необхідних для відновлення України під час і після воєнного стану, наближення до членства в ЄС і реформи в межах співпраці з МВФ.

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Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік. Він містить майже 400 кроків для всіх міністерств і відомств, зокрема щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом і виконання зобов'язань перед партнерами за програмою підтримки від Європейського Союзу Ukraine Facility, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також у плані прописані завдання для подолання в країні наслідків бойових дій і наближення до членства в ЄС, повідомив народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Нардеп розповів, що в затвердженому документі визначено кроки для:

відновлення економіки, інфраструктури та підтримки українців, що постраждали внаслідок війни;

виконання міжнародних зобов'язань, врахування Звіту про прогрес України в межах розширення ЄС, результатів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу;

реформи в межах співпраці з МВФ;

реалізація плану Ukraine Facility;

ухвалення законів для економічного розвитку;

наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP);

заходи для сталого розвитку: економічного зростання та соціального добробуту.

План пріоритетних дій українського уряду на 2025 рік Фото: Скриншот

Про затвердження плану Уряду на 2025 рік повідомив також постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України, народний депутат від фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук. Він зазначив, що план конкретизує шляхи:

розв'язання суспільно важливих проблем, спричинених збройною агресією РФ проти України;

виконання завдань, необхідних для відновлення України під час воєнного стану й у післявоєнний період;

реалізація міжнародно-правових завдань у галузі євроінтеграції;

план законопроєктної роботи Верховної Ради;

наближення до членства в OECP тощо.

Нагадаємо, 17 лютого Кабмін ухвалив зміни до законодавства, згідно з якими чоловіків віком від 25 до 60 років автоматично внесуть до реєстру військовозобов'язаних.

14 лютого представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв, що за рішенням Уряду осіб з інвалідністю більше не будуть направляти на проходження ВЛК.