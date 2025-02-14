Осіб з інвалідністю відтепер не будуть направляти на проходження ВЛК, — Мельничук

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук також додав, що Урядом внесені й інші зміни, які стосуються осіб з інвалідністю.

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Осіб з інвалідністю відтепер не будуть направляти на проходження військово-лікарської комісії. Відповідні зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів прийняв Кабінет міністрів України, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

"Встановлено заборону на направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", — розповів він.

До того ж інформацію про наявність у громадянина інвалідності вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів за запитом особи з інвалідністю через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Така інформація відображатиметься в електронному військово-обліковому документі.

Також уряд дозволив подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, засвідчену органом соцзахисту, закладом охорони здоров'я, органом Пенсійного фонду України або нотаріально. Документи мають бути засвідчені підписом особи, що їх подає за умови пред’явлення оригіналів.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо про продовження строку проходження повторної ВЛК для обмежено придатних. Тоді нардеп Ярослав Железняк розповів, що ця категорія населення зможе пройти комісію до 5 червня.

Додамо, що у вівторок, 11 лютого, військовозобов'язаний чоловік намагався втекти з військово-лікарської комісії, на яку його привезли поліцейські. Військовозобов'язаний громадянин не втримався на водостічній трубі та впав.