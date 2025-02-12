Рада продовжила срок проходження повторної ВЛК для обмежено придатних, — нардеп

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що обмежено придатні до 25 років не зобов'язані проходити повторну ВЛК.

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Термін проходження військово-лікарської комісії для громадян, які були визнані обмежено придатними до військової служби, перенесли до 5 червня 2025 року. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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"Рада прийняла одразу в цілому № 12457 — щодо обов'язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення", — повідомив він.

За словами народного депутата, "за" проголосувало 313 нардепів. Таким чином, термін проходження ВЛК перенесли до 5 червня 2025 року.

За інформацією народного депутата від політичної партії "Європейська солідарність", члена комітету парламенту з питань бюджету Олексія Гончаренка не зобов'язані проходити повторну ВЛК особи до 25 років, визнані обмежено придатними.

"Важливе рішення! Обмежено придатні до 25 років не зобов'язані проходити повторне ВЛК", — наголосив він.

Нагадаємо, 4 лютого в Україні офіційно завершився термін повторного проходження ВЛК для осіб зі статусом "обмежено придатний". Після цього громадяни, які не пройшли медкомісію, зобов'язані сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Станом на 4 лютого понад 1 мільйона осіб з різних причин не пройшли ВЛК. Її терміни було вирішено продовжити до 5 червня та був поданий відповідний законопроєкт.