Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для ограниченно годных, — нардеп

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что ограниченно годные до 25 лет не обязаны проходить повторную ВВК.

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Срок прохождения военно-врачебной комиссии для граждан, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, перенесли до 5 июня 2025 года. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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"Рада приняла сразу в целом № 12457 — об обязательности прохождения гражданами Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения", — сообщил он.

По словам народного депутата, "за" проголосовало 313 нардепов. Таким образом, срок прохождения ВВК перенесли до 5 июня 2025 года.

По информации народного депутата от политической партии "Европейская солидарность", члена комитета парламента по вопросам бюджета Алексея Гончаренко не обязаны проходить повторную ВВК лица до 25 лет, признанные ограниченно годными.

"Важное решение! Ограниченно годные до 25 лет не обязаны проходить повторное ВЛК", — подчеркнул он.

Напомним, 4 февраля в Украине официально завершился срок повторного прохождения ВВК для лиц со статусом "ограниченно годный". После этого граждане, которые не прошли медкомиссию, обязаны уплатить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

По состоянию на 4 февраля более 1 миллиона человек по разным причинам не прошли ВВК. Ее сроки было решено продлить до 5 июня и был подан соответствующий законопроект.