ВРУ не успеет рассмотреть законопроект о ВВК: что ожидает ограниченно годных с 5 февраля

Учитывая действующий регламент украинского парламента, депутаты не успеют утвердить продление сроков прохождения ВВК для ограниченно годных, считает Александр Федиенко. Но несмотря на это, граждан пока не будут штрафовать и не будут объявлять в розыск.

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До среды 5 февраля украинский парламент не успеет рассмотреть законопроект о переносе военно-врачебной комиссии для ограниченно годных граждан. Об этом сообщил один из инициаторов создания документа, нардеп Александр Федиенко.

Отметим, сегодня, 4 февраля, в Украине официально завершается срок повторного прохождения военно-врачебной комиссии для лиц со статусом "ограниченно годный". После этого граждане, которые не прошли медкомиссия, будут обязаны уплатить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Поскольку более 1 миллиона человек по разным причинам до сих пор не прошли ВВК, ее сроки было решено продлить до 5 июня, но изменения в пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" должны сначала утвердить парламентарии.

Как пояснил Александр Федиенко, перед согласованием документ прошел еще не все нужные инстанции. Поэтому, учитывая действующий регламент ВРУ, на его взгляд, законопроект вовремя не рассмотрят.

Впрочем, на совместном совещании с участием представителей Офиса президента, Минобороны, ВСУ, Минздрава и командования Медицинских сил стороны договорились, что ТЦК, которые должны получить соответствующую директиву, не будут штрафовать граждан, не успевших подтвердить или отменить свой статус "ограниченно годных". Также до принятия соответствующего закона военкомы не будут объявлять их в розыск, — успокоил избранник.

Напомним, ВВК во Львове работают в три смены из-за больших очередей "ограниченно годных" военнообязанных на повторные осмотры.

Также Фокус писал, что заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала, что с 31 января электронное направление на ВВК военнообязанные смогут оформлять онлайн в приложении "Резерв+".