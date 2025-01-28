Электронное направление на ВВК можно будет оформить онлайн: в Минобороны назвали дату

Сначала электронное направление на ВВК смогут получить те, кто хочет пройти медосмотр по собственному желанию, впоследствии ее расширят и для тех, кто имеет соответствующую повестку.

Related video

С 31 января в приложении "Резерв+" можно будет оформить электронное направление на военно-врачебную комиссию. Эти изменения поддержало правительство, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она напомнила, что сначала функция оформления электронного направления заработает для тех, кто хочет пройти медосмотр по собственному желанию. Впоследствии ее расширят для тех граждан, которые уже имеют повестку на ВВК.

Тестирование услуги начинается 28 января. По словам Екатерины Черногоренко, реформа ВВК не ограничится только цифровизацией. В частности, планируется соединить информационные системы Министерства здравоохранения и Минобороны, а также добавить возможность самостоятельно выбирать медицинское учреждение для ВВК.

"Все для того, чтобы процесс был удобным и прозрачным. А решение о пригодности рассматривались независимо и анонимно", — добавила заместитель министра.

Напомним, что правительство одобрило запуск электронных направлений на ВВК 28 января. Услугой прежде всего смогут воспользоваться те, кто желает пройти ВВК самостоятельно по собственному желанию. Подать электронный запрос на формирование направления смогут и военнообязанные, получившие повестку.

Бета-тестирование онлайн-направлений на ВВК в "Резерв+" запустили 23 января. Тогда заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала, что после отправки военнообязанным электронного запроса его должен будет подтвердить руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, а после этого в "Резерв+" будет поступать сообщение с номером направления и адресом медучреждения.