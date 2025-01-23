В "Резерв+" запустили тестирование онлайн-направлений на ВВК: кто может воспользоваться

После подтверждения электронного запроса руководителем ТЦК военнообязанному в приложение "Резерв+" будет приходить уведомление с адресом медучреждения и номером направления.

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Министерство обороны Украины 23 января начало бета-тестирование электронных направлений на военно-врачебную комиссию в приложении "Резерв+". Сначала воспользоваться услугой смогут те, кто хочет пройти ВВК добровольно, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Правительница отметила, что после тестирования возможность сгенерировать направление в приложении будут иметь и военнообязанные, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

После отправки запроса в приложении его должен будет подтвердить руководитель ТЦК. После этого в "Резерв+" поступит оповещение с нужной информацией:

адресу медицинского учреждения, где должна состояться ВВК;

номером направления;

подписью руководителя ТЦК.

Ведомство проводит бета-тестирование, чтобы собрать отзывы военнообязанных и улучшить функционал до полноценного запуска услуги. Для того, чтобы принять участие и получить электронное направление на ВВК, нужно заполнить форму по ссылке: http://surl.li/tdinkz.

По словам Черногоренко, онлайн-направление на ВВК в "Резерв+" — это один из первых шагов в реформе, которая обеспечит "прозрачный и удобный подход для военнообязанных".

Напомним, 22 января Фокус узнал у юристов, как по закону должны происходить ВВК и повторный осмотр военнообязанных с инвалидностью в 2025 году.

20 января в Министерстве обороны Украины рассказали об условиях прохождения ВВК ограниченно годными гражданами.

21 января Екатерина Черногоренко сообщала о возвращении услуги отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в "Резерв+".