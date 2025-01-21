В "Резерв+" вернулись отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов: как это сделать

Также сообщается, что в министерстве работают над тем, чтобы другие типы отсрочек также стали доступными через приложение.

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Несмотря на то, что отсрочки для студентов и аспирантов обещали восстановить не раньше среды, 22 января, в сети появилась информация, что эта услуга доступна уже сегодня. Теперь украинцы снова имеют возможность оформлять отсрочку от мобилизации, не выходя из дома. Об этом стало известно из сообщения заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко в Facebook.

"Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в "Резерв+"", — сообщила чиновница.

Также Екатерина Черногоренко анонсировала, что в министерстве нарабатывают возможность оформить отсрочку через приложение "Резерв+" и для других категорий граждан, которые определяет закон.

"Также активно работаем, чтобы другие типы отсрочек стали доступны в "Резерв+". Как будут новости — сообщу", — добавила Черногоренко.

Отсрочки в "Резерв+": как это можно сделать

Отметим, что для того, чтобы получить отсрочку онлайн, необходимо загрузить на смартфон приложение "Резерв+" и зарегистрироваться. Далее пользователю следует открыть главное меню в своем военно-учетном документе и выбрать из перечня функцию "Подать запрос на отсрочку".

Когда все данные проверят и подтвердят отсрочку, военнообязанный получит уведомление в приложении. После этого сразу должен измениться статус, который отображается в электронном военно-учетном документе.

В случае, если приложение не находит данных гражданина, нужно обратиться в службу технической поддержки. Работники техподдержки обратятся в другие министерства, которые способствуют обновлению сведений. Однако стоит обратить внимание, что если у военнообязанного уже оформлена отсрочка, создать е-отсрочку можно будет только после завершения действия бумажного документа.

Также недавно Фокус выяснил, что отсрочка от мобилизации не возобновится автоматически. Чтобы восстановить документ, необходимо обратиться в ТЦК. Однако есть отдельные случаи, когда отсрочка возобновляется автоматически, в частности тогда, когда у военнообязанного есть трое или более детей. Об этом стало известно 19 января.

Юристы рассказывали также о том, кому и когда нужно обновлять отсрочку в ТЦК в 2025 году. Стало известно, что подавать свои документы для обновления отсрочки каждые три месяца не нужно. Такие действия необходимы только в том случае, если такое условие было предусмотрено решением ТЦК.