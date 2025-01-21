У "Резерв+" повернулися відстрочки для студентів, аспірантів та докторантів: як це зробити

Також повідомляється, що у міністерстві працюють над тим, щоб інші типи відстрочок також стали доступними через застосунок.

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Попри те, що відстрочки для студентів та аспірантів обіцяли відновити не раніше середи, 22 січня, у мережі з’явилася інформація, що ця послуга доступна вже від сьогодні. Тепер українці знову мають можливість оформлювати відстрочку від мобілізації, не виходячи з дому. Про це стало відомо з допису заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко у Facebook.

"Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у "Резерв+"", – повідомила чиновниця.

Також Катерина Черногоренко анонсувала, що у міністерстві напрацьовують можливість оформити відстрочку через застосунок "Резерв+" і для інших категорій громадян, які визначає закон.

"Також активно працюємо, щоб інші типи відстрочок стали доступні в "Резерв+". Як будуть новини — повідомлю", – додала Черногоренко.

Відстрочки в "Резерв+": як це можна зробити

Зазначимо, що для того, щоб отримати відстрочку онлайн, необхідно завантажити на смартфон застосунок "Резерв+" та зареєструватися. Далі користувачеві слід відкрити головне меню у своєму військово-обліковому документі та обрати з переліку функцію "Подати запит на відстрочку".

Коли всі дані перевірять та підтвердять відстрочку, військовозобов'язаний отримає сповіщення у застосунку. Після цього одразу має змінитися статус, що відображається в електронному військово-обліковому документі.

У випадку, якщо застосунок не знаходить даних громадянина, потрібно звернутися до служби технічної підтримки. Працівники техпідтримки звернуться до інших міністерств, які сприяють оновленню відомостей. Проте варто звернути увагу, що якщо у військовозобов’язаного вже оформлене відтермінування, створити е-відстрочку можна буде тільки після завершення дії паперового документа.

Також нещодавно Фокус з’ясував, що відстрочка від мобілізації не поновиться автоматично. Аби поновити документ, необхідно звернутися до ТЦК. Однак є окремі випадки, коли відстрочка поновлюється автоматично, зокрема тоді, коли у військовозобов’язаного є троє чи більше дітей. Про це стало відомо 19 січня.

Юристи розповідали також про те, кому і коли потрібно оновлювати відстрочку у ТЦК у 2025 році. Стало відомо, що подавати свої документи для оновлення відстрочки кожні три місяці не потрібно. Такі дії необхідні лише у тому випадку, якщо така умова була передбачена рішенням ТЦК.