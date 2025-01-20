Відстрочка для студентів у "Резерв+": в Міноборони сказали, коли відновлять послугу

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко каже, що відомство отримало сотні запитів на поновлення онлайн-послуги відстрочки для студентів й аспірантів.

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Студенти та аспіранти українських вищих навчальних закладів зможуть знову оформлювати відстрочку від мобілізації в застосунку "Резерв+" з середи 22 січня, повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

"Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги", — заявила заступниця міністра.

Катерина Чорногоренко анонсувала повернення послуги в "Резерв+" для студентів й аспірантів Фото: Скриншот

Послугу оформлення відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів і докторантів у "Резерв+" тимчасово зупиняли через технічні роботи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Тоді повідомлялося, що роботи триватимуть орієнтовно до 30 грудня. В Міністерстві оборони зазначали, що на вже отримані відстрочки технічні роботи не впливають.

Нагадаємо, 18 січня в Міністерстві оборони України розповідали, з яких причин громадяни зі статусом "обмежено придатний" можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" і як цьому запобігти.

9 січня ЗМІ писали про умови, за яких військово-обліковий документ у "Резерв+" вважається недійсним і за його пред'явлення для перевірки співробітникам ТЦК та СП можна отримати штраф.