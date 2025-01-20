Отсрочка для студентов в "Резерв+": в Минобороны сказали, когда возобновят услугу

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко говорит, что ведомство получило сотни запросов на возобновление онлайн-услуги отсрочки для студентов и аспирантов.

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Студенты и аспиранты украинских высших учебных заведений смогут снова оформлять отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" со среды 22 января, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов, ведь получили сотни запросов на возобновление услуги", — заявила заместитель министра.

Екатерина Черногоренко анонсировала возвращение услуги в "Резерв+" для студентов и аспирантов Фото: Скриншот

Услугу оформления отсрочки от мобилизации для студентов, аспирантов и докторантов в "Резерв+" временно останавливали из-за технических работ в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Тогда сообщалось, что работы продлятся ориентировочно до 30 декабря. В Министерстве обороны отмечали, что на уже полученные отсрочки технические работы не влияют.

Напомним, 18 января в Министерстве обороны Украины рассказывали, по каким причинам граждане со статусом "ограниченно годный" могут оказаться в розыске в "Резерв+" и как это предотвратить.

9 января СМИ писали об условиях, при которых военно-учетный документ у "Резерв+" считается недействительным и за его предъявление для проверки сотрудникам ТЦК и СП можно получить штраф.