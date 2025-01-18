"Ограниченно годные" могут после 4 февраля оказаться в розыске в "Резерв+": как этого избежать

Избежать наказания в виде штрафа и объявления в розыск в приложении "Резерв+" можно только одним способом, отметили в Министерстве обороны Украины.

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Украинцы, которые были до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными, должны пройти медицинский осмотр до 4 февраля. В случае несоблюдения этой нормы в приложении "Резерв+" у них появится статус "в розыске". Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

"Граждане Украины, которые до внесения изменений в законодательство о воинской обязанности и военной службе (до 4 мая 2024 года) были признаны ограниченно годными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно", — напомнили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях в случае невыполнения этой нормы на лицо может быть наложен штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или от 17 000 до 25 500 грн.

В Минобороны также отметили, что если лицо со статусом "Ограниченно годный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки — в "Резерв+" отобразится статус "в розыске".

Добавим, что по информации представителя Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки военкоматы не обязаны вызывать мужчин на повторное прохождение медкомиссии. Хотя за неактуализацию статуса "ограниченно годный" лицо может получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен штрафа, однако 6 февраля никто его автоматически не получит.