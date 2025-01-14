С 5 февраля начнут штрафовать: кому обязательно надо явиться на ВВК в ближайшее время, — юристы

У лиц со статусом ограниченно годного есть менее месяца, чтобы пройти повторную ВВК. Однако, когда же стоит явиться на медкомиссию — после получения повестки от ТЦК или прийти самостоятельно? Адвокаты рассказали Фокусу о нюансах украинского законодательства и наказании за игнорирование переосвидетельствования.

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Военнообязанные украинцы, которые имели статус ограниченно годного к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля из-за отмены статуса "ограниченно годного" в мае 2024 года.

Повторная ВВК для ограниченно годных: когда нужно идти на осмотр

По словам представителя Полтавского ТЦК и СП Романа Истомина, военкоматы не обязаны вызывать мужчин на повторное прохождение медкомиссии.

"ТЦК в данном случае не обязаны никого (ограниченно годных для повторного прохождения ВВК, — ред.) вызывать. Вся информация о годности к военной службе, о дате прохождения ВВК есть в базе данных "Оберіг", — сказал Роман Истомин.

Он отметил, что лицам, которые повторно не пройдут ВВК до 4 февраля, грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен за нарушение воинского учета по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Истомин отметил, что здесь речь не идет о принципе "явиться по вызову", ведь повторный медосмотр определен законом.

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в разговоре с Фокусом, что именно ТЦК обязаны вызывать военнообязанных на прохождение ВВК.

"Так как в законе написано, что лица с ограниченной пригодностью подлежат повторному осмотру в течение 9 месяцев. В законе не написано, что лица, которые имеют такой статус, обязаны пройти медосмотр. А написано, что они подлежат", — сказал Ростислав Кравец.

Он отметил, что повторная ВВК для ограниченных годных должна быть организована самим ТЦК или воинской частью, ведь это касается не только военнообязанных, но и военнослужащих. По его словам, мнение представителя Полтавского ТЦК, является его личным мнением, которое "никоим образом не соответствует требованиям закона, в котором четко предусмотрено, что такие люди просто подлежат повторному осмотру, что не возлагает обязанности на военнообязанных и военных его проходить".

В свою очередь адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко соглашается со словами представителя Полтавского ТЦК Истомина.

"Правильно, в законе четко сказано, что это обязанность (повторно пройти ВВК лицам со статусом ограниченно годных к службе, — ред.), — отметила в разговоре с Фокусом Екатерина Анищенко.

Как наказывают за непрохождение ВВК?

Анищенко заявила, что на военнообязанных украинцев, которые повторно не пройдут ВВК до 4 февраля, в дальнейшем будет наложен штраф в виде административного протокола. В частности, речь идет о том же наказании, что и для лиц, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля, — штраф.

Зато Кравец рассказал, что за не прохождение ВВК в Украине не предусмотрено штрафов.

"В статье 210-1 КУоАП четко предусмотрено, что норма не применяется, если Минобороны имеет соответствующий доступ к государственным базам данных и реестрам. А они имеют такие доступы", — сообщил адвокат.

По его словам, сегодня все выписанные штрафы, кроме тех, которые связаны с потерей военно-учетного документа, являются незаконными.

"То, что представитель Полтавского ТЦК говорит, что они будут штрафовать, это в очередной раз говорит об игнорировании этим представителем нормы законодательства. И необходимости все же правоохранительных органов обратить внимание на заявления должностного лица, призывающего нарушать закон", — убежден Ростислав Кравец.

Он добавил, что если лицо незаконно оштрафуют, оно может обратиться в суд для отмены наказания.

Напомним, западные партнеры стали чаще говорить о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Фокус выяснил, почему подобное решение не улучшит ситуацию на фронте.

9 января Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект 12093 о совершенствовании механизмов привлечения лиц к админответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Так украинцы, которые не уточнили свои данные, могут получить скидку в 50% на оплату штрафа при добровольном признании нарушения.