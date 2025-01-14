З 5 лютого почнуть штрафувати: кому обовʼязково треба зʼявитися на ВЛК найближчим часом, - юристи

Особи зі статусом обмежено придатного мають менш як місяць, аби пройти повторну ВЛК. Проте, коли ж варто зʼявитися на медкомісію — після отримання повістки від ТЦК чи прийти самостійно? Адвокати розповіли Фокусу про нюанси українського законодавства та покарання за ігнорування переогляду.

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Військовозобовʼязані українці, які мали статус обмежено придатного до військової служби повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого через скасування статусу "обмежено придатного" у травні 2024 року.

Повторна ВЛК для обмежено придатних: коли потрібно йти на огляд

За словами речника Полтавського ТЦК та СП Романа Істоміна, військкомати не зобовʼязані викликати чоловіків на повторне проходження медкомісії.

"ТЦК в даному випадку не зобов'язані нікого (обмежено придатних для повторного проходження ВЛК, — ред.) викликати. Вся інформація про придатність до військової служби, про дату проходження ВЛК є в базі даних "Оберіг", — сказав Роман Істомін.

Він наголосив, що особам, які повторно не пройдуть ВЛК до 4 лютого, загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень за порушення військового обліку за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Істомін зауважив, що тут не йдеться про принцип "зʼявитися за викликом", адже повторний медогляд визначений законом.

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець заявив у розмові з Фокусом, що саме ТЦК зобовʼязані викликати військовозобовʼязаних на проходження ВЛК.

"Так як в законі написано, що особи з обмеженою придатністю підлягають повторному огляду протягом 9 місяців. У законі не написано, що особи, які мають такий статус, зобовʼязані пройти медогляд. А написано, що вони підлягають", — сказав Ростислав Кравець.

Він наголосив, що повторна ВЛК для обмежених придатних повинна бути організована самим ТЦК або військовою частиною, адже це стосується не лише військовозобовʼязаних, але й військовослужбовців. За його словами, думка речника Полтавського ТЦК, є його особистою думкою, яка "жодним чином не відповідає вимогам закону, в якому чітко передбачено, що такі люди просто підлягають повторному огляду, що не покладає обовʼязку на військовозобовʼязаних і військових його проходити".

Своєю чергою адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко погоджується зі словами речника Полтавського ТЦК Істоміна.

"Правильно, в законі чітко сказано, що це обов'язок (повторно пройти ВЛК особам зі статусом обмежено придатних до служби, — ред.), — зауважила у розмові з Фокусом Катерина Аніщенко.

Як карають за непроходження ВЛК?

Аніщенко заявила, що на військовозобовʼязаних українців, які повторно не пройдуть ВЛК до 4 лютого, надалі буде накладений штраф у вигляді адміністративного протоколу. Зокрема, йдеться про те саме покарання, що й для осіб, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня, — штраф.

Натомість Кравець розповів, що за не проходження ВЛК в Україні не передбачено штрафів.

"У статті 210-1 КУпАП чітко передбачено, що норма не застосовується, якщо Міноборони має відповідний доступ до державних баз даних і реєстрів. А вони мають такі доступи", — повідомив адвокат.

За його словами, сьогодні всі виписані штрафи, крім тих, які повʼязані з втратою військово-облікового документа, є незаконними.

"Те, що представник Полтавського ТЦК говорить, що вони будуть штрафувати, це в черговий раз говорить про ігнорування цим представником норми законодавства. І необхідність все ж таки правоохоронних органів звернути увагу на заяви посадової особи, що закликає порушувати закон", — переконаний Ростислав Кравець.

Він додав, що якщо особу незаконно оштрафують, вона може звернутися до суду задля скасування покарання.

Нагадаємо, західні партнери почали частіше говорити про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Фокус зʼясував, чому подібне рішення не покращить ситуацію на фронті.

9 січня Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт 12093 про вдосконалення механізмів притягнення осіб до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку й законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так українці, які не уточнили свої дані, можуть отримати знижку в 50% на оплату штрафу при добровільному визнанні порушення.